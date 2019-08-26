Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутаты под сокращение: партия Зеленского меняет конституцию 

Газета.Ru + ещё 6 45 минут назад
Фото: Газета.Ru
Партия Владимира Зеленского анонсировала изменения конституции Украины. Представители «Слуги народа» рассчитывают ввести уголовную ответственность за «кнопкодавство» и прогулы, а также лишить депутатов неприкосновенности. Инициативы партии президента Украины могут быть рассмотрены на первом заседании новой Рады в конце августа.
Представитель президента Украины в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что партия «Слуга народа» планирует внести много изменений в украинскую конституцию. По его словам, речь, в частности, идет о введении уголовной ответственность за так называемое «кнопкодавство», когда депутат голосует за отсутствующих коллег.
«Мы предлагаем рассмотреть два законопроекта, которые президент уже вносил, — это вопрос уголовной ответственности за «кнопкодавство» и вопрос уголовной ответственности за прогулы», — сказал Стефанчук.
Он добавил, что параллельно будут предложены изменения, которые закрепят положение о том, что подобные действия законодателей станут безусловным основанием для лишения депутатского статуса.
В числе предлагаемых изменений — сокращение количества депутатов в Раде и отмена депутатской неприкосновенности, отметил Стефанчук.
Говоря о взаимодействии партии президента Украины Владимира Зеленского с остальными политическими силами в новой Верховной раде, он напомнил, что «Слуге народа» достаточно голосов своих представителей. Однако Стефанчук подчеркнул, что рассчитывает на участие других партий при внесении поправок в конституцию Украины.
В то же время, лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук накануне призвал Зеленского внести в Раду законопроект, предполагающий именно такие изменения в конституции. «Эти изменения являются неотложными. Их надо было делать намного быстрее», — заявил Вакарчук.
По его словам, «Голос» поддержит законопроект об изменениях в конституцию по снятию депутатской неприкосновенности, уменьшению числа депутатов Верховной рады до 300, а также лишению депутатов мандата за прогулы и голосование вместо коллег.
При этом законопроект о снятии депутатской неприкосновенности будет рассмотрен на первом заседании новой Рады, которое состоится 29 августа, отмечает издание «Левый берег» со ссылкой на источники. По его данным, парламентарии планируют рассмотреть 60-70 ключевых инициатив, а также внести кандидата на должность премьер-министра.
Зеленский настаивает на снятии неприкосновенности с депутатов с начала своего президентства. По его словам, люди не должны идти в парламент ради иммунитета. Он несколько раз вносил соответствующий законопроект на рассмотрение прошлого созыва Рады, но документ так и не был принят.
Дело в том, что украинский парламент, который был сформирован при экс-президенте Украины Петре Порошенко, был распущен Зеленским после его инаугурации в мае. В ответ на решение президента депутаты Рады начали систематически отклонять его законопроекты. Зеленский не раз выражал свое недовольство работой парламентариев и называл их «ленивыми».
Апогеем противостояния стала попытка Зеленского созвать внеочередное заседание Рады перед выборами в парламент. Президент хотел, чтобы депутаты приняли ряд срочных законопроектов. Однако спикер Рады Анатолий Парубий отказался выполнить требование Зеленского.
Внеочередные выборы в Верховную раду состоялись в конце июля, по их итогам «Слуга народа» получила большинство в новом парламенте. Теперь Зеленский может практически беспрепятственно продвигать свои инициативы, а также сформировать лояльное правительство.
При этом, по мнению ряда экспертов, большинство «Слуги народа» в Раде может привести к «узурпации власти», потому что остальные партии якобы не смогут помешать принятию того или иного законопроекта.
Однако в политической партии опровергают подобные опасения. По словам лидера партии Дмитрия Разумкова, украинцам «нечего бояться».
«Мы можем говорить о консолидации власти, но это делается для того, чтобы начать внедрять те реформы, которые мы ранее обещали», — сказал Разумков.
Он также добавил, что законодательные инициативы «Слуги народа» не позволяют говорить о возможной узурпации власти. Разумков подчеркнул, что одной из них является закон об импичменте президента, которого в настоящее время на Украине нет.
Газета.Ru: последние новости
Савченко рассказала об украинизации России Задержанных на Украине россиян готовятся к обмену Захарова ответила Киеву на слова о флаге Украины над Владивостоком
Комментарии1
Украина , В мире , Петр Порошенко , Руслан Стефанчук , Владимир Зеленский , Святослав Вакарчук , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Крымском мосту заметили военную технику7
Кремль отреагировал на предложение Трампа по G8269
Телеведущий оскорбил проголосовавших за Зеленского украинцев13
Кремль пообещал ответ на ракетные испытания США65
Выброс был: что происходит в Северодвинске315
Новости партнеров
Видео
13:03
Переиграть Россию: какое оружие разрабатывают в США
Оружие Армия
00:53
Выброс был: что происходит в Северодвинске
Общество Армия
00:37
На Крымском мосту заметили военную технику
Армия Войска
02:44
«Его состояние резко ухудшилось»
Общество
01:02
Трампу готовят «засаду»
Европа В мире
00:32
Донбасс забросали агитационными листовками на русском языке
В мире
04:32
Коллекторы отреагировали на обстрел мужчины с дочерью
Общество
01:31
Лидеры «Большой семерки» решили судьбу России
Политика В мире
02:59
В театре высказались о госпитализации Меньшикова
Общество
11:31
Показан запредельный пилотаж Су-57
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение