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Руководитель офиса Зеленского провёл День независимости Украины в Сен-Тропе 

News.ru + ещё 18 34 минуты назад
Фото: Андрей Богдан/facebook
Андрей Богдан, руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского, находился на свадьбе в городе Сен-Тропе во Франции в День независимости Украины.
Как сообщает ресурс Bihus.info, Андрей Богдан и известный киевский застройщик Андрей Ваврыш провели три дня — в том числе и День независимости Украины — отмечая в Сен-Тропе свадьбу юриста Андрея Довбенко. Богдан прибыл на свадьбу 22 августа, когда проводилась так называемая пре-пати. Третий день свадебных торжеств пришелся на государственный праздник Украины. Таким образом, как отмечает ресурс, Богдан отдыхал на частной яхте во Франции, пока президент Зеленский принимал официальные делегации и присутствовал на параде в Киеве.
Украинские СМИ приписывают молодожену Андрею Довбенко большое влияние в украинской политике. Неформально его называют «смотрящим» за Минюстом.
Ранее News.ru писал о том, что глава офиса Зеленского Андрей Богдан собирается засудить журналистов Национальной общественной телерадиокомпании и программы «Схемы». Поводом стало расследование о тайных встречах встречах Богдана с председателем Конституционного суда Украины.
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Комментарии
Украина , В мире , Андрей Богдан , Владимир Зеленский , Минюст РФ , Сен-Тропе , Франция
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