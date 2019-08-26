Руководитель офиса Зеленского провёл День независимости Украины в Сен-Тропе

Как сообщает ресурс Bihus.info, Андрей Богдан и известный киевский застройщик Андрей Ваврыш провели три дня — в том числе и День независимости Украины — отмечая в Сен-Тропе свадьбу юриста Андрея Довбенко. Богдан прибыл на свадьбу 22 августа, когда проводилась так называемая пре-пати. Третий день свадебных торжеств пришелся на государственный праздник Украины. Таким образом, как отмечает ресурс, Богдан отдыхал на частной яхте во Франции, пока президент Зеленский принимал официальные делегации и присутствовал на параде в Киеве.

Украинские СМИ приписывают молодожену Андрею Довбенко большое влияние в украинской политике. Неформально его называют «смотрящим» за Минюстом

Ранее News.ru писал о том, что глава офиса Зеленского Андрей Богдан собирается засудить журналистов Национальной общественной телерадиокомпании и программы «Схемы». Поводом стало расследование о тайных встречах встречах Богдана с председателем Конституционного суда Украины.