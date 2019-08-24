Германия требует удалить украинский сайт «Миротворец» 

Правительство Германии призвало власти Украины удалить сайт «Миротворец». Об этом пишет RT со ссылкой на ответ немецкого кабмина на запрос Левой партии.
«Правительство совершенно определенно осуждает «Миротворец» и требует от украинских органов власти предпринять действия по удалению сайта», — говорится в документе.
По словам одного из авторов запроса, депутата Левой партии Андрея Хунко, «Миротворец» является инструментом запугивания украинцев и «страшным пережитком эпохи Порошенко». Этот ресурс необходимо удалить. В то же время депутат подчеркнул, что Германия продолжит финансирование проектов по «продвижению демократии» и развитию гражданского общества на Украине.
«Миротворец» создан в 2014 году. На сайте появляется собранная незаконным путем информация о «врагах Украины». В 2018 году МИД Германии уже требовал закрыть «Миротворец» после того, как в базу был внесен экс-канцлер Герхард Шредер.