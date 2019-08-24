Савченко сделала провокационное заявление о России

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Я рада этому»: Савченко предсказала украинизацию России 

Рамблер + ещё 14 33 минуты назад
Депутат Рады Надежда Савченко пообещала, что в России скоро произойдет украинизация и россияне будут понимать украинский язык.
В интервью украинским СМИ она отметила, что российские телеканалы транслируют выступления украинских политиков без звукового перевода. Вместо этого используются субтитры.
Савченко заявила, что отслеживает свои эфиры на российском ТВ и ей нравится их подача, хотя ее слова «перекручивают».
«Как бы не перекручивали на российских каналах мои слова, как бы их не показывали, мне нравится только одно. Показывают их, не дублируя и не переводя, а титруя. То есть, украинский язык звучит в российских эфирах», — сказала Савченко.
По ее мнению, благодаря этому жители России скоро начнут понимать украинский язык.
«Я рада этому, потому что мы начинаем лучше понимать друг друга, начиная с украинского или с русского языка. Не так важно — суть в понимании», — заявила Савченко.
Государственным языком России является русский. При этом республики, входящие в состав РФ, вправе устанавливать свои государственные языки. Так, государственным языком в республике Крым, наряду с крымско-татарским, является украинский.
Надежда Савченко — депутат прошлого созыва Рады. Она не попала в новый состав парламента, провалив выборы.
Комментарии274
Украина , Видео , В мире , Надежда Савченко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Роскосмос» сделал заявление после ЧП с «Союзом»96
Обстановка под Северодвинском: что произошло с врачом369
NASA объяснила неудачу «Союза» с «Федором»176
Ошибка? Как в Британии признали Крым российским56
«Чудовищная мысль»: Захарова ответила Киеву78
Видео
02:17
«Чудовищная мысль»: Захарова ответила Киеву
Политика В мире
00:58
«Роскосмос» сделал заявление после ЧП с «Союзом»
Наука и техника Технологии
В Крыму отреагировали на исчезновение «России» в Guardian
Политика
00:57
«А вы работать не пробовали?»: Лолита ответила россиянке
Шоу-бизнес
05:43
Путин поручил подготовить ответ на испытания США
Армия Оружие
00:39
Заворотнюк поставила точку в истории с раком
Шоу-бизнес
02:42
Савченко сделала провокационное заявление о России
Украина В мире
00:58
NASA объяснила неудачу «Союза» с «Федором»
Технологии Наука и техника
00:55
Американские «Томагавки» развязали Москве руки
Армия Статьи
09:09
Путин сделал важное заявление о ракетах США
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение