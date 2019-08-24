Савченко сделала провокационное заявление о России

«Я рада этому»: Савченко предсказала украинизацию России

Депутат Рады Надежда Савченко пообещала, что в России скоро произойдет украинизация и россияне будут понимать украинский язык.

В интервью украинским СМИ она отметила, что российские телеканалы транслируют выступления украинских политиков без звукового перевода. Вместо этого используются субтитры.

Савченко заявила, что отслеживает свои эфиры на российском ТВ и ей нравится их подача, хотя ее слова «перекручивают».

«Как бы не перекручивали на российских каналах мои слова, как бы их не показывали, мне нравится только одно. Показывают их, не дублируя и не переводя, а титруя. То есть, украинский язык звучит в российских эфирах», — сказала Савченко.

По ее мнению, благодаря этому жители России скоро начнут понимать украинский язык.

«Я рада этому, потому что мы начинаем лучше понимать друг друга, начиная с украинского или с русского языка. Не так важно — суть в понимании», — заявила Савченко.

Государственным языком России является русский. При этом республики, входящие в состав РФ, вправе устанавливать свои государственные языки. Так, государственным языком в республике Крым, наряду с крымско-татарским, является украинский.

Надежда Савченко — депутат прошлого созыва Рады. Она не попала в новый состав парламента, провалив выборы.