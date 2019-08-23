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На Украине рассказали о большой ошибке Кличко и Порошенко 

Национальная Служба Новостей 4 часа назад
Фото: nsn.fm
Александр Семченко рассказал НСН, почему мэр Киева сам виноват в конфликте с новой властью. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Севастополь наряду с Киевом обладает «особым статусом». Об этом он рассказал в эфире телеканала NewsOne, рассуждая о том, как необходимо назначать власть в столице страны. «На Украине два города с особым статусом: Киев и Севастополь. В законе прописано, что только в этих двух городах мэр становится председателем городской администрации», — сказал он. Кличко также заявил, что «новая власть» страны пытается ограничить полномочия мэра и сделать эту должность номинальной, «ленточки перерезать и цветы к памятникам класть». В эфире НСН украинский политолог Александр Семченко рассказал, почему Виталий Кличко виноват в том, что оказался в ситуации, когда его пытаются ограничить на нынешней должности. «И в Севастополе, и в Киеве две должности: городской голова и глава городской администрации. Чаще всего это совмещалось, но в принципе это раздельные должности. В сентябре 2010 года в законы столицы были внесены изменения, которые разделили эти должности, и именно на основание измененного закона тогда городским головой остался Леонид Черновецкий, а главой администрации был назначен Александр Попов. Потом когда Кличко договорился о том, что он остается мэром, а Порошенко пойдет в президенты, они просто договорились по умолчанию, но изменения в закон не вносили. Поэтому Кличко здесь неправ. Но ситуация такая существует, и действительно на Украине есть два города, которые приравнены в Конституции к регионам, это Киев и Севастополь», — пояснил политолог. Экс-депутат Рады: Зеленский может посадить Кличко По его словам, если бы во время нахождения у власти, команда Порошенко все оформляла как требуется, то бывшему президенту не пришлось бы сейчас разбираться с уголовными делами, заведенными против него. «Они просто считали, что они всерьез и надолго, и не обратили внимания на закон. Они очень часто на самом деле поступали так, как им хочется, не оформляя это бумагами, не прикрываясь нормативными актами. Поэтому сейчас у Порошенко много проблем, сейчас у него 14 уголовных дел, часть из которых можно было избежать, если бы они соответствующим образом оформляли нормативно-правовую базу», — отметил собеседник НСН. Ранее украинское правительство отказалось рассматривать вопрос увольнения Виталия Кличко с поста главы городской администрации Киева. Просьбу вынести представление на увольнение Кличко ранее подал кабмину офис президента Украины Владимира Зеленского. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал в эфире НСН, как дальше будет развиваться противостояние Кличко и Зеленского.
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Украина , В мире , Конфликты , Александр Семченко , Виталий Кличко , Александр Охрименко , Владимир Зеленский , Александр Попов , Леонид Черновецкий , Правительство Украины , Киев , Севастополь
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