Президент Украины намерен создать государственный пропагандистский канал на русском языке

Команда Зеленского озаботилась созданием государственного всемирного русскоязычного телеканала. И это при том, что значительная часть государственных и частных СМИ сидит на бюджетной пайке.

Министерство информационной политики на Украине появилось в 2014-м, вскоре после того, как Петр Порошенко сел в президентское кресло. Тогда он прямо заявил о том, что прессу необходимо контролировать.

Ведомство вот уже более пяти лет возглавляет Юрий Стець — экс-менеджер 5 канала, который принадлежит Порошенко. И на обеспечение поддержки политики киевских властей потрачены сотни миллионов гривен.

Ринат Ахметов и Например, ролики про автокефалию украинской церкви и другие затеи Киева — обошлись в 44 миллиона гривен. Их между собой поделили 19 телеканалов — львиная доля досталась СМИ, которыми владеют олигархи Игорь Коломойский Виктор Пинчук . Про собственный 5 канал Порошенко тоже не забыл. А вот популярные Интер, 112 и NewsOne, которых украинская власть считает оппозиционными, бюджетных денег не получили. Еще один момент — оба тендера на услуги выиграли одни и те же компании, которые даже торговались по одной и той же схеме.

Еще одна сомнительная, по мнению киевлян, статья расходов — муралы — то есть, монументальные граффити на киевской станции метро "Осокорки". Изображения о депортации крымских татар, рисунки ребенка из прифронтовой Авдеевки и портрет выжившего под Иловайском добровольца Нацармии Украины. На то, чтобы заряжать патриотизмом пассажиров — из бюджета ушло почти 4 миллиона гривен. Украинские издания провели расследование — деньги получил друг одного из чиновников Мининформполитики, причем безо всяких торгов. Над муралами работали зарубежные художники, однако — бесплатно. На что потратили бюджетные миллионы — организатор объяснить так и не смог.

А еще в прошлом году чиновники отчего-то решили проспонсировать фестиваль украинской музыки — тоже без тендера. Права на мероприятие принадлежат частной компании, так что Киев просто согласился на все условия хозяина и перевел 16 миллионов гривен Александру Максимчуку. Тому самому, который возглавляет скандально известный фонд, собиравший во времена Ющенко деньги на детскую больницу будущего. Тогда украинцы пожертвовали сотни миллионов. Однако на часть денег построили коммерческий медицинский центр, а остальные — ушли на неизвестные цели. И это только несколько эпизодов масштабной коррупционной схемы, в которой замешаны подчиненные Мининформу госпредприятия.

Дело в том что это традиционная история на Украине — практически везде всплывают коррупционные скандалы. Это национальная черта — нужно немножечко украсть, а с другой стороны, что закрыто полностью пространство на Украине от российских СМИ — для украинского потребителя этой пропаганды хватает.

А неудобные темы в эфире можно и не поднимать. Например, на Украине предпочитают не комментировать закупку у Польши новых бронемашин "Онцилла". Как и то, что лицензию на этот аналог украинского броневика "Дозор" Варшава купила у Киева. Хотя еще в 2017-м Порошенко лично обещал закупать эту технику для украинской армии у львовского завода — однако уже в 2018 контракт на поставку получила Польша.