Затянувшийся побег Петра Порошенко

То ли Порошенко сбежал, ведь новый допрос назначен на 3 сентября. То ли опять полетел отдыхать. То ли его арестуют и отберут имущество, то ли он останется на свободе и при своих. Украинская политика, похоже, не меняется. Неопределенность, туман и "договорняки".

Есть такая советская комедия "Уходя — уходи". Потом эта фраза пошла в народ и стала чуть ли не крылатой. Смысл ее очевиден: если решил что-то сделать — делай, а не тяни волынку. Но не в случае с Петром Порошенко. Он — тот еще мастер ходить вокруг да около. И напоминает собаку из шутки, которой хозяин из жалости отрезает хвост маленькими частями. Правда, есть ощущение, что Петр Алексеевич сам себе порциями отрезает этот фигуральный хвост. Экс-президент Украины вместе с семьей опять покинул родину и отправился в Норвегию . Снова вроде как на отдых.

Кстати, на частном самолете, который уже фигурировал в скандале в 2016 году. Тогда на тот момент действующий глава государства на этом же борте к неудовольствию своего нищающего электората полетел в Испанию насладиться жарким местным солнышком. Впрочем, это уже дела давно минувших дней.

В этот раз убытие Порошенко с ближайшими родственниками в Норвегию на Украине сразу же окрестили побегом. Точно так же, как и в июле, когда конечной точкой его маршрута была Турция . Такое ощущение, что Петр Алексеевич играет с судьбой, проверяет ее на выдержку и прочность. Многие считали, что из Турции он не вернется. Но нет. В этот раз — такие же пересуды. И, надо сказать, небезосновательные. Количество уголовных дел, в которых фигурирует бывший президент, растет в геометрической прогрессии. И ведь статьи тяжкие. Тут тебе и госизмена, и попытка захвата власти, и хищения, и махинации с документами, и Бог весть что еще. Причем дел может стать больше: если вытащить на свет все скандалы, связанные с Порошенко — то хоть святых выноси. И оффшорные истории, и непрозрачные, явно коррупционные оборонные закупки, и обман избирателей по поводу продажи активов после инаугурации. Ничего ведь Порошенко так и не продал.

При этом сейчас под угрозой ареста святая святых — драгоценные его сердцу имущество и активы на Украине, которые не только не были проданы, но и приумножены за время пребывания на главном государственном посту. Как было сказано в другой киноленте — риску подвергается "заработанное честным трудом". Любопытно, что Порошенко в прошлый свой отъезд обратился к лоббистским компаниям из США с просьбой о помощи в связи с заведенными на него уголовными делами. Пока нет точной информации, смогли ли те ему помочь и вообще насколько активно занимаются клиентом. Но ребята там работают ушлые, так что все возможно.

Некоторые судьи на Украине говорят, что у уголовных дел весьма неплохие перспективы. Однако уточняют, что сейчас для Петра Порошенко критически важно — смогут ли договориться его люди с командой Зеленского по сохранению у экс-президента определенного иммунитета. А ведь это уже типичный "договорняк". Разве с такими посылами и месседжами шел Владимир Зеленский на выборы? Не он ли обещал борьбу с коррупцией и другими бедами украинского государства, разъедающими его устои и лишающими заветных европейских перспектив? Как знать, возможно, Зеленский уже "съехал с темы", как говорят в определенных кругах. И стал обычным украинским чиновником, пусть и самого высокого ранга. Обещать — не значит жениться: это же всем известно. Кстати, косвенно об этом свидетельствует смена имиджа и образа жизни. Зеленский с велосипеда, на котором катался во время предвыборной кампании, пересел в роскошный кортеж из дорогих автомобилей. Теперь во время проезда ВИП-персоны и его гостей перекрывают дороги, что раздражает многих украинцев, припоминающих Зеленскому тот самый велосипед.