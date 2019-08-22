Затянувшийся побег Петра Порошенко 

То ли Порошенко сбежал, ведь новый допрос назначен на 3 сентября. То ли опять полетел отдыхать. То ли его арестуют и отберут имущество, то ли он останется на свободе и при своих. Украинская политика, похоже, не меняется. Неопределенность, туман и "договорняки".
Есть такая советская комедия "Уходя — уходи". Потом эта фраза пошла в народ и стала чуть ли не крылатой. Смысл ее очевиден: если решил что-то сделать — делай, а не тяни волынку. Но не в случае с Петром Порошенко. Он — тот еще мастер ходить вокруг да около. И напоминает собаку из шутки, которой хозяин из жалости отрезает хвост маленькими частями. Правда, есть ощущение, что Петр Алексеевич сам себе порциями отрезает этот фигуральный хвост. Экс-президент Украины вместе с семьей опять покинул родину и отправился в Норвегию. Снова вроде как на отдых.
Кстати, на частном самолете, который уже фигурировал в скандале в 2016 году. Тогда на тот момент действующий глава государства на этом же борте к неудовольствию своего нищающего электората полетел в Испанию насладиться жарким местным солнышком. Впрочем, это уже дела давно минувших дней.
В этот раз убытие Порошенко с ближайшими родственниками в Норвегию на Украине сразу же окрестили побегом. Точно так же, как и в июле, когда конечной точкой его маршрута была Турция. Такое ощущение, что Петр Алексеевич играет с судьбой, проверяет ее на выдержку и прочность. Многие считали, что из Турции он не вернется. Но нет. В этот раз — такие же пересуды. И, надо сказать, небезосновательные. Количество уголовных дел, в которых фигурирует бывший президент, растет в геометрической прогрессии. И ведь статьи тяжкие. Тут тебе и госизмена, и попытка захвата власти, и хищения, и махинации с документами, и Бог весть что еще. Причем дел может стать больше: если вытащить на свет все скандалы, связанные с Порошенко — то хоть святых выноси. И оффшорные истории, и непрозрачные, явно коррупционные оборонные закупки, и обман избирателей по поводу продажи активов после инаугурации. Ничего ведь Порошенко так и не продал.
При этом сейчас под угрозой ареста святая святых — драгоценные его сердцу имущество и активы на Украине, которые не только не были проданы, но и приумножены за время пребывания на главном государственном посту. Как было сказано в другой киноленте — риску подвергается "заработанное честным трудом". Любопытно, что Порошенко в прошлый свой отъезд обратился к лоббистским компаниям из США с просьбой о помощи в связи с заведенными на него уголовными делами. Пока нет точной информации, смогли ли те ему помочь и вообще насколько активно занимаются клиентом. Но ребята там работают ушлые, так что все возможно.
Некоторые судьи на Украине говорят, что у уголовных дел весьма неплохие перспективы. Однако уточняют, что сейчас для Петра Порошенко критически важно — смогут ли договориться его люди с командой Зеленского по сохранению у экс-президента определенного иммунитета. А ведь это уже типичный "договорняк". Разве с такими посылами и месседжами шел Владимир Зеленский на выборы? Не он ли обещал борьбу с коррупцией и другими бедами украинского государства, разъедающими его устои и лишающими заветных европейских перспектив? Как знать, возможно, Зеленский уже "съехал с темы", как говорят в определенных кругах. И стал обычным украинским чиновником, пусть и самого высокого ранга. Обещать — не значит жениться: это же всем известно. Кстати, косвенно об этом свидетельствует смена имиджа и образа жизни. Зеленский с велосипеда, на котором катался во время предвыборной кампании, пересел в роскошный кортеж из дорогих автомобилей. Теперь во время проезда ВИП-персоны и его гостей перекрывают дороги, что раздражает многих украинцев, припоминающих Зеленскому тот самый велосипед.
Впрочем, торопиться с окончательными выводами не стоит. Есть неофициальная информация, что в Киеве решение принято, и Порошенко может отправиться на нары. Важная деталь: Верховной Раде даже не придется голосовать за отмену неприкосновенности избранного депутата Петра Порошенко, поскольку его задержание может пройти до первого заседания парламента. Но вновь возникают закономерные вопросы. Если решение принято, зачем Порошенко выпустили в Норвегию? Ох уж эта украинская хитрая политика. Может быть, это и есть схема, которая устроит всех игроков: ордер на арест Порошенко выдается в тот момент, когда того нет в стране. Зеленский в глазах общественности предстает принципиальным главой государства. Порошенко просит на Западе убежище и получает его. Ну, или покупает. Все при своих, все удовлетворены и довольны. А народ продолжает смотреть телевизор и ждать новых подробностей.