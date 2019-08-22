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Филарет обвинил Епифания в атеизме 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 9 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
«Патриарх» неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата обвинил главу раскольнической «Православной церкви Украины» митрополита Епифания в неверии в Бога.
«Прошу вас отозвать ваше письмо в Сбербанк о закрытии счета Киевской патриархии и в дальнейшем не вмешиваться в дела УПЦ Киевского Патриархата. Не разрушайте Церковь, которая была создана большими трудами и скорбями, но не вашими. Побойтесь Бога! Если вы в него не верите, то имейте хотя бы человеческую совесть», — приводит «Страна» текст письма Филарета, адресованного к Епифанию.
Филарет также заявил, что после того, как УПЦ КП покинула состав ПЦУ, митрополит Епифаний не может быть предстоятелем Киевской патриархии, а соответственно его решения и постановления отношения к КП не имеют.
Также Филарет утверждает, что отношения к Киевскому патриархату не имеет и созданная в ПЦУ Ликвидационная комиссия.
Напомним, в декабре 2018 года две неканонические церкви — УАПЦ и УПЦ КП — объявили об объединении и создании «Православной церкви Украины». 6 января 2019 года она получила томос об автокефалии от Вселенского патриарха. Больше ни одна из поместных церквей новое церковное образование не признало.
В итоге спустя несколько месяцев после создания ПЦУ Филарет начал критиковать томос и продолжил работу от имени УПЦ КП, несмотря на то, что Минюст Украины уже заявил о ликвидации этой организации.
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Комментарии
Украина , В мире , РПЦ , Сбербанк России , Минюст РФ
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