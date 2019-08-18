Порошенко назвал вещи, которые «пугают» Россию

Россия "боится" единства и решительности Украины , заявил экс-президент страны Петр Порошенко . Об этом свидетельствует публикация на официальной странице бывшего украинского лидера в Фейсбуке.

"Ничто так не пугает Россию, как наши единство и решительность. Полная интеграция Украины в европейскую и евроатлантическую системы — крупнейшая угроза для агрессии Российской Федерации", — написал политик.

Порошенко нередко выступает с обвинениями в адрес восточного соседа. Ранее экс-президент заявил, что у Москвы якобы был план по уничтожению Украины, однако Киеву "удалось его разрушить".