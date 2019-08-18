Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко назвал вещи, которые «пугают» Россию 

РИА Новости + ещё 3 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия "боится" единства и решительности Украины, заявил экс-президент страны Петр Порошенко. Об этом свидетельствует публикация на официальной странице бывшего украинского лидера в Фейсбуке.
"Ничто так не пугает Россию, как наши единство и решительность. Полная интеграция Украины в европейскую и евроатлантическую системы — крупнейшая угроза для агрессии Российской Федерации", — написал политик.
Порошенко нередко выступает с обвинениями в адрес восточного соседа. Ранее экс-президент заявил, что у Москвы якобы был план по уничтожению Украины, однако Киеву "удалось его разрушить".
В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Кроме того, Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украине удалось разрешить кризис.
Последние новости
В авиакомпании разъяснили решение пилотов А321 не выпускать шасси Посольство России высмеяло Латвию за наказание за показ "России 24" Он умирал страшной смертью, но продолжал командовать армией
Комментарии13
Украина , В мире , Политика , Петр Порошенко , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В переговорах диспетчера и пилота A321 нашли странности7
Без НАТО: Сербия дала России твердое обещание220
В деле сбитого «Боинга» MH17 новый поворот690
Минздраву ответили на идею штрафовать курильщиков19
Елизавета II ввела новый запрет для Меган Маркл
Видео
00:41
Опубликовано видео из салона аварийно севшего А321
Происшествия
01:22
В сливе переговоров экипажа A321 уличили радиолюбителей
Происшествия Катастрофы
01:56
Тайфун «Кроса» изолирует Приморье от внешнего мира
Погода Происшествия
00:54
Басков раскрыл свою связь с Зеленским
Шоу-бизнес Украина
01:06
Сочи сильно подтопило
Погода Общество
02:03
В США захотели российскую «Мертвую руку»
Оружие Армия
01:09
Появилось видео пожара в одесском отеле
Происшествия Пожары
02:49
Врачей проверили после ЧП в Северодвинске
Происшествия Другое
04:52
В Хабаровске экстренно сел пассажирский самолет
Происшествия
01:22
Мародеры разворовывают севший на поле самолет
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение