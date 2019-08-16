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Медведчук призвал Раду принять закон об особом статусе Донбасса 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Верховная рада должна подготовить основу для мирного урегулирования в Донбассе. Об этом заявил в пятницу председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в эфире телеканала "112 Украина".
"Парламент должен подготовить основу для мирного урегулирования в Донбассе. Это изменения в конституции в отношении особого статуса. Вот то, что необходимо делать", — сказал он.
При этом Медведчук выразил сожаление, что, по его словам, "против этого почему-то выступает новая власть", в частности в связи с тем, что в Раде не будет создан соответствующий профильный комитет.
"Законодателям в духе требований времени надо было бы сконцентрировать внимание и позицию одного из комитетов, направить их деятельность для подготовки законодательства и решения других вопросов, которые бы ускорили и создали законодательную базу для мирного урегулирования", — сказал председатель политсовета.
В этой связи он раскритиковал новую украинскую власть, для которой "установление мира не является обязательным".
"Если бы оно было обязательным, то создали бы такой комитет, как это предлагает "Оппозиционная платформа — За жизнь", — сказал Медведчук, напомнив, что, согласно минским соглашениям, их фундаментом "является принятие законов".
"Это и особый статус и в законе, и в конституции, это закон об амнистии, это закон о выборах, это то, что надо решить для того, чтобы заложить фундамент мира на Донбассе", — подчеркнул он и отметил, что "это функция, задача и обязанность парламента".
"И непонятно, почему против этого возражает большинство", — добавил политик.
"Оппозиционная платформа — За жизнь" предлагала создать в Раде профильный комитет по вопросам комплексного решения проблем Донецкой и Луганской областей, но подготовительная группа по подготовке к открытию сессии нового созыва такую идею не поддержала.
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Комментарии
Украина , В мире , Виктор Медведчук , Верховная Рада
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