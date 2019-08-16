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Мосгорсуд оставил в СИЗО еще пять украинских моряков 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд в пятницу признал законным продление на три месяца ареста еще пяти украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Постановление Лефортовского суда от 17 июля оставлено без изменения", — сказал собеседник агентства.
Судебное заседание проходило в закрытом от публики режиме по просьбе прокурора.
Таким образом, Роман Мокряк, Андрей Опрыско, Владимир Терещенко, Сергей Цыбизов и Андрей Шевченко останутся в СИЗО до 24 октября.
Ранее в пятницу Мосгорсуд утвердил продление ареста на три месяца Михаилу Власюку, Денису Гриценко, Андрею Драчу, Вячеславу Зинченко, Богдану Головашу и Сергею Попову.
Всем фигурантам вменяется незаконное пересечение российской границы и грозит до четырех лет колонии.
Ранее адвокат Николай Полозов сообщил РИА Новости, что активная стадия расследования завершена и всем 24 морякам предъявлено обвинение в окончательной редакции.
По его словам, дело насчитывает 20 томов, "с учетом количества обвиняемых и их защитников, ознакомление займет минимум три месяца".
Инцидент в Черном море произошел 25 ноября: три корабля ВМС Украины пересекли границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Как впоследствии заявляли российские пограничники, они опасно маневрировали, не реагировали на требование остановиться и в итоге были задержаны, а моряки — арестованы. Всем 24 украинцам ФСБ предъявила обвинение в незаконном пересечении границы России.
Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов были двое сотрудников спецслужб, которые фактически и руководили этой операцией. По его мнению, провокация призвана была повысить рейтинг Петра Порошенко перед выборами.
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Комментарии1
Украина , Происшествия , Андрей Шевченко , Денис Гриценко , Андрей Опрыско , Сергей Цыбизов , Сергей Попов , Андрей Драч , Роман Мокряк , Владимир Терещенко , Петр Порошенко , Николай Полозов , Владимир Путин , ФСБ , Мосгорсуд , ФСИН , РИА Новости
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