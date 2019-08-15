Стало известно о возможной смене главы ПЦУ

Внутри неканонической Православной церкви Украины поднимается волна недовольства, которая может привести к смене главы — многие считают, что «новой церкви» нужен более волевой и авторитетный человек, чем митрополит Епифаний Думенко, сообщают украинские СМИ.

«Основным претендентом на место главы ПЦУ называют митрополита Луцкого и Волынского Михаила Зинкевича, который пользуется хорошей поддержкой и у основных спонсоров церкви. Не стоит забывать, что сам Зинкевич не торопится менять свою конфессию — его епархия по-прежнему юридически относится к УПЦ КП», — передает «Страна» слова источника в церковных кругах.

Источник заявил, что у Епифания в союзниках остается только экс-президент Украины Петр Порошенко , который «подключил все возможные ресурсы».

«Во-первых, он блокирует иски от Филарета по оспариванию передачи ПЦУ ряда церковных объектов, в частности Михайловского монастыря. Во-вторых, он продолжает хорошо премировать конвертами Андрея Юраша (глава департамента по делам религий) за его деятельность по ликвидации УПЦ КП. Также Порошенко премирует ряд людей, которые в регионах агитируют священников ПЦУ оставаться верными этой структуре и параллельно священников УПЦ КП, чтоб те уходили от Филарета», — рассказал источник.

Напомним, в декабре 2018 года на Украине было объявлено о создании Православной церкви Украины, получившей в январе 2019 года томос об автокефалии от Вселенского патриарха. Главой был назначен митрополит Епифаний. Кроме Константинопольской православной церкви ПЦУ больше ни от кого не получила поддержки.