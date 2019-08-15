Экипаж севшего в полях под Москвой самолета записали во враги Украины

Экипаж самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье , внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Информация об этом появилась в соответствующих записях в разделе «Чистилище».

Так, в базу были добавлены командир воздушного судна Дамир Юсупов, второй пилот Георгий Мурзин, старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, бортпроводник Дмитрий Гончаренко , стюардессы Алия Слякаева, Надежда Вершинина, Яна Ягодина . Всех семерых членов экипажа украинская сторона обвинила в «неоднократном сознательном нарушении границы с целью проникновения в захваченный оккупантами Крым ».

Им также вменяют вину в «соучастии в нелегальном перемещении людей и на оккупированную захватчиками территорию».

Airbus A-321 « Уральских авиалиний », летевший из Москвы Симферополь , совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский утром 15 августа. Это произошло спустя 15 секунд после взлета. На борту находились 226 пассажиров. Причиной экстренной посадки назвали попадание птиц в двигатель. Позже в авиакомпании заявили, что в лайнере произошел отказ силовых установок.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Скандал вокруг «Миротвореца» развернулся после того, как основатели сайта начали размещать личные данные журналистов, артистов, политиков и других личностей, посещавших Крым и Донбасс в обход украинских властей или сотрудничавших с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Ресурс не получил официального статуса, но на практике внесенным в эту базу данных лицам украинские пограничники могут отказать во въезде в страну. По некоторым данным, он был создан по инициативе Антона Геращенко , занимавшего в то время должность внештатного советника министра внутренних дел Украины, а руководит им заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. Решением суда доступ в России к «Миротворцу запрещен, деятельность сайта критикуется и за рубежом из-за публикации на нем персональной информации журналистов.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года, после референдума, на котором подавляющее число жителей высказалось в поддержку этого решения. Украина и страны Запада считают полуостров аннексированной территорией. Москва указывает на то, что переход Крыма под ее юрисдикцию соответствовал нормам международного права.