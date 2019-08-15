Экипаж Airbus A321 записали во враги Украины 

Экипаж самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в Подмосковье, попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает «Лентра.ру».
На сайте оказались данные всех семерых членов экипажа: командира Дамира Юсупова, второго пилота Георгия Мурзина, старшего бортпроводника Дмитрия Ивлицкого, бортпроводников Дмитрия Гончаренко, Алии Слякаевой, Надежды Вершининой и Яны Ягодиной.
Украинская сторона обвинила их в «неоднократном сознательном нарушении границы с целью проникновения в захваченный оккупантами Крым» и «соучастии в нелегальном перемещении людей и на оккупированную захватчиками территорию».
Самолет Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку утром 15 августа в Подмосковье после вылета из аэропорта Жуковского. На борту лайнера находились 233 человека, все остались живы. Причиной аварии стало столкновение самолета со стаей чаек, после чего двигатели аэробуса отключились, один из них загорелся.