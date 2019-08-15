Экипаж Airbus A321 записали во враги Украины

Экипаж самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в Подмосковье , попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает «Лентра.ру».

На сайте оказались данные всех семерых членов экипажа: командира Дамира Юсупова, второго пилота Георгия Мурзина, старшего бортпроводника Дмитрия Ивлицкого, бортпроводников Дмитрия Гончаренко , Алии Слякаевой, Надежды Вершининой и Яны Ягодиной

Украинская сторона обвинила их в «неоднократном сознательном нарушении границы с целью проникновения в захваченный оккупантами Крым» и «соучастии в нелегальном перемещении людей и на оккупированную захватчиками территорию».