Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экипаж Airbus A321 записали во враги Украины 

Рамблер + ещё 12 22 минуты назад
Экипаж самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в Подмосковье, попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает «Лентра.ру».
На сайте оказались данные всех семерых членов экипажа: командира Дамира Юсупова, второго пилота Георгия Мурзина, старшего бортпроводника Дмитрия Ивлицкого, бортпроводников Дмитрия Гончаренко, Алии Слякаевой, Надежды Вершининой и Яны Ягодиной.
Украинская сторона обвинила их в «неоднократном сознательном нарушении границы с целью проникновения в захваченный оккупантами Крым» и «соучастии в нелегальном перемещении людей и на оккупированную захватчиками территорию».
Самолет Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку утром 15 августа в Подмосковье после вылета из аэропорта Жуковского. На борту лайнера находились 233 человека, все остались живы. Причиной аварии стало столкновение самолета со стаей чаек, после чего двигатели аэробуса отключились, один из них загорелся.
Комментарии51
Украина , В мире , Яна Ягодина , Дмитрий Гончаренко , Уральские авиалинии , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский запланировал возвращение Крыма и Донбасса1
Пассажирам А321 выплатят компенсацию1
В Москве разрешили еще один митинг10
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене18
Умер географ Юрий Симонов3
Видео
01:08
​«Двигатель начал отказывать»: пассажир о ЧП с А-321
Происшествия
04:43
Надежда на демократов: что может спасти СНВ-3
В мире Армия
00:24
РФ пригрозила оставить Китай без леса
Политика Экология
00:24
Виновниками ЧП с А321 назвали чаек с мусорного полигона
Происшествия
00:38
Сатурн скрылся за Луной
Наука и техника
03:15
Украина пожизненно обеспечит Порошенко
Украина В мире
00:50
«Пил болотную воду»: что пережил пропавший в лесу мальчик
Происшествия Статьи
05:08
Как звучат планеты Солнечной системы
Наука и техника
00:42
Названы три «провальных» проекта вооружений РФ
Армия Оружие
00:24
Пилот после аварийной посадки попал на видео
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение