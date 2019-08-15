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Ненависть украинцев к русским зашла слишком далеко 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Большинство россиян (60%), принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, считают, что ненависть украинцев к российскому народу зашла слишком далеко. По их мнению, вражду разжигают они сами.
35% респондентов так не считают. Они утверждают, так было и раньше (после распада СССР). Проголосовавшие пояснили, что в связи с присоединением Россией Крыма конфликт между двумя государствами сильно обострился.
5% опрошенных ничего не могут сказать по этому поводу, поскольку их не интересует тема Украины.
Всего в опросе приняли участие 5 001 человек.
Лояльное отношение к русским в Грузии — необъяснимый феномен, заявил в своем фейсбуке украинский политолог и журналист Кирилл Сазонов.
Не так давно он провел неделю в Батуми и вчера описал впечатления об отпуске для 30 тысяч своих подписчиков.
Украина , Кирилл Сазонов
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