Ненависть украинцев к русским зашла слишком далеко

Большинство россиян (60%), принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, считают, что ненависть украинцев к российскому народу зашла слишком далеко. По их мнению, вражду разжигают они сами.

35% респондентов так не считают. Они утверждают, так было и раньше (после распада СССР). Проголосовавшие пояснили, что в связи с присоединением Россией Крыма конфликт между двумя государствами сильно обострился.

5% опрошенных ничего не могут сказать по этому поводу, поскольку их не интересует тема Украины.

Всего в опросе приняли участие 5 001 человек.

Лояльное отношение к русским в Грузии — необъяснимый феномен, заявил в своем фейсбуке украинский политолог и журналист Кирилл Сазонов

Не так давно он провел неделю в Батуми и вчера описал впечатления об отпуске для 30 тысяч своих подписчиков.