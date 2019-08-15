Ни съесть, ни понадкусывать. Маленькая безвредная для России пакость «Гидрографии» Украины

Анонсированная начальником украинской «Госгидрографии» Александром Щиповым морская блокада Крыма при внимательном изучении нормативных документов и практики судоходства оказалась блефом, который не способен препятствовать нормальному судоходству вокруг Крыма. В юридических тонкостях вопроса разбиралось издание Украина.ру

Во вторник, 13 августа, Украинской государственной службой «Госгидрография» было объявлено о намерении создать режимный район вокруг Крыма, чтобы перекрыть доступ в порты полуострова иностранным судам и кораблям под российским флагом.

По словам первого заместителя начальника украинской «Госгидрографии» Богдана Устименко, «мы уже добились того, чтобы РЭНК PRIMAR не совершал реализацию российских карт, которые имеют стопроцентное покрытие украинских территориальных вод. Сейчас, используя все имеющиеся способы, собираемся требовать от РЭНК IC-ENC ( Великобритания ) прекращения им реализации ЭНК российского производства на воды Украины . Следующим и крайне важным этапом противодействия российской агрессии является объявление Украиной морского режимного района с целью запрета захода судов во все крымские порты и запрета незаконной деятельности РФ в территориальных водах Украины около Крымского полуострова».

По задумке киевских властей такие действия направлены на превращение морских вод вокруг Крымского полуострова в серую зону, в которой невозможно будет осуществлять навигацию при помощи системы ECDIS в связи с отсутствием таких карт в системе вообще.

Однако Международное морское право — вещь упрямая и не всегда отвечает взаимностью хотелкам украинских националистов.

Карта без карты

Для того чтобы в полной мере понять абсурдность заявлений и намерений «Госгидрографии» превратить территориальные воды Российской федерации вокруг Крыма в закрытую зону, необходимо немного разобраться в деталях международных правил навигации и судовождения.

Первые минимальные эксплуатационные требования IMO (Международная морская организация) к ECDIS были установлены резолюцией A.817 (19) в 1995 г. и назывались «Стандарты качества для электронной картографической информационно-навигационной системы» (Performance standards for electronic chart display and information systems (ECDIS)»). В последующем они были пересмотрены и с 1 января 2009 года вступили в силу новые требования к ECDIS — резолюция IMO MSC.232 (82), 2006 г.

Таким образом, ECDIS оформился в том виде, в котором мы его знаем, — электронную картографическую навигационно-информационную систему, отображающую информацию из электронной навигационной карты (ЭНК), интегрированную с данными GPS, радаров и системой автоматической идентификации судов.

Обязательность и правила использования ECDIS были закреплены в июне 2009 года на 86-й сессии Комитета IMO по безопасности на море, где была принята Резолюция MSC.282 (86), которой определены поправки к главе V «Безопасность мореплавания» конвенции СОЛАС74. Они вступили в силу с 01.01.2011 и, в частности, предусматривают обязательность ECDIS на всех судах, совершающих международные рейсы, кроме наливных судов валовой вместимостью менее 3000 регистровых тонн (рт), грузовых судов валовой вместимостью менее 10000 рт, построенных 1 июля 2013 г. или после этой даты, грузовых судов валовой вместимостью менее 3000 рт, построенных 1 июля 2014 г. или после этой даты. Таким образом, требование иметь на борту ECDIS не касается малотоннажных судов, но к этому мы еще вернемся.

Бумага не компьютер

Поправки к правилам СОЛАС74, вступившие в силу в июле 2012 года, позволяют судам осуществлять навигацию исключительно при помощи электронных карт при условии наличия подходящего резервного оборудования.

Вместо резервной системы официально можно иметь откорректированный комплект бумажных навигационных карт (БНК), на которые юрисдикция украинской «Госгидрографии» никак не распространяется. Ну, не могут украинские националисты, к своему большому сожалению, замазать Крым большим черным пятном на картах всего мира. Следует отметить, что национальные морские администрации вправе вносить поправки по обязательному оснащению своих судов, имеющих на борту ECDIS, дополнительной коллекцией бумажных карт.

Помимо формальных требований ECDIS нормативные документы IMO обязывают капитана судна знать о риске захода в порты наций, в водах которых не разрешается применять ECDIS в качестве основной или резервной системы навигации. Неиспользование откорректированных БНК в таких случаях может привести к наложению штрафов. Кроме того, и судоходные компании могут обязать команды мостика своих судов всегда дублировать электронную прокладку ECDIS прокладкой на БНК.

Таким образом, если украинской «Госгидрографии» все же удастся пролоббировать в Международном центре по электронным навигационным картам (IC-ENC Великобритания) запрет на реализацию использования российских электронных карт с водами Крыма в системе ECDIS, то на судоходство вокруг Крыма это нисколько не повлияет. Во-первых, обслуживание портов Крыма осуществляется в основном судами малого тоннажа, которые не подпадают под обязательное требование IMO об оснащении их системой ECDIS, во-вторых, в сложившейся практике судоходства прибрежное государство вправе обязать заходящие в свои порты суда приобретать собственные бумажные навигационные карты, установив немалые штрафы за нарушение этого правила. По такому пути пошел Египет, который обязывает проходящие через Суэцкий канал суда покупать навигационные карты собственного производства, независимо от того, установлен на борту судна ECDIS или нет. Аналогичные правила действуют и в некоторых морских портах Индии.

Поэтому действия украинской «Госгидрографии» на фоне практики международного судоходства выглядят маленькой и безвредной пакостью, которая к тому же может способствовать наполнению бюджета Российской Федерации за счет продажи бумажных навигационных карт.