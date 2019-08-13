У Киева есть план «Б» на случай остановки транзита российского газа

Киев вернулся к плану «Б» по газу. В украинской столице вновь заговорили, что у кабмина страны есть какой-то проект на случай срыва переговоров с Россией

«Конечно, мы выживем. Спросите на улице об этом людей. Но это не только вопрос выживания, это вопрос развития страны», — заверил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк в интервью «Би-би-си Украина».

Срок действия транзитного контракта с Россией истекает 1 января 2020 года. С прошлого года стороны пытаются вести переговоры по поводу дальнейшего сотрудничества в этой сфере, однако на фоне судебной истории «Газпрома» «Нафтогаза» , а также смены политического цикла в Украине, достичь каких-либо ощутимых результатов в этом направлении не удалось.

По словам Данилюка, соответствующие переговоры сторон возможны теперь после формирования нового правительства на Украине и назначения министра энергетики. «Вопрос энергетической безопасности является приоритетным для руководства государства», — добавил он.

«После формирования нового правительства должна быть сформирована новая группа и руководитель этой группы, министр энергетики, который будет отвечать за переговоры о подписании или нового, или продолжение этого контракта», — уточнил секретарь. Ожидается, что это произойдет в сентябре. Таким образом, времени на переговоры остается все меньше.

В июле министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии сообщил журналистам, что Москва предложила Киеву продлить на год действующий контракт на транзит газа.

«Мы дождемся, когда начнутся трехсторонние консультации, когда будут избрано новое правительство и контрагенты появятся. В целом мы за то, чтобы Украина покупала напрямую газ. Мы предложили нашим коллегам продлить действующий контракт на год на существующих условиях», — подчеркнул Новак.

Ранее о намерении заключить краткосрочное соглашение по транзиту газа в Европу писало агентство Reuters со ссылкой на свои источники. По данным агентства, Украина рассчитывает на долгосрочную сделку на 10 лет, что невыгодно для России на фоне предстоящих в скором времени запусков газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», которые призваны убрать зависимость от украинского транзита.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что Украина не сможет подписать новый контракт на транзит газа по законодательству ЕС до конца года, а «Газпром» готов продлить действующий контракт.

В этой ситуации Киеву остается делать вид, что его ГТС Москве нужнее, чем Украине — доходы от транзита и репутация надежного партнера для ЕС. Отсюда и разговоры о плане «Б».

«Было бы абсолютно безответственно не иметь плана «Б», — подчеркнул Данилюк. Правда, чиновник не уточнил, какой именно порядок действий подразумевается под этим определением. Потому что о плане «Б» в Киеве говорили и раньше.

В октябре 2018 года первый план «Б» озвучил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко . Правда, тогда речь шла о том, что Киев намерен делать, если «Газпрому» удастся запустить «Северный поток — 2».

«Мы подали соответствующий иск в арбитраж — это $12 млрд Это как раз сумма, которая отражает компенсацию убытка, который понесет Украина, если будет построен «Северный поток — 2», и мощности украинской ГТС не будут использованы. Для этого у нас есть соответствующие юридические возможности. Поэтому мы можем сейчас требовать пересмотра тарифа», — рассказал тогда Витренко в эфире украинского телевидения.

По его словам, также есть и некие «европейские правила», которые позволяют «отобразить эффект от неиспользования украинской ГТС».

Правда, эксперты уже тогда говорили, что этот план «Б» притянут за уши, обосновать новый иск и выиграть это дело украинской стороне будет непросто.

В июне уже этого года Новак на встрече с заместителем председателя Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем говорил, что Россия готова возобновить поставки газа Украине, которые были прекращены в 2015 году и даже обеспечить снижение цен для потребителей Украины до 25% от сегодняшнего уровня.

«Мы будем обсуждать дату трехсторонней встречи во второй половине сентября, чтобы дождаться итогов парламентских выборов на Украине», — сказал он тогда.

Сам же Шевчович тогда на вопрос, есть ли у России и ЕС план на тот случай, если переговоры России и Украины зайдут в тупик, сказал: