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Самолет Тимошенко продается на «Авито» 

Рамблер + ещё 1 35 минут назад
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Самолет Юлии Тимошенко продается на «Авито», сообщает информационное агентство БНК.
9 августа Центральное агентство залогового имущества разместило на сервисе объявление о продаже турбореактивного пассажирского самолета Як-40 1979 года выпуска в удовлетворительном состоянии за пять миллионов рублей.
В объявлении отмечается, что в настоящее время лайнер находится в Сыктывкаре; что пять миллионов — это значительно меньше оценочной стоимости этого воздушного судна; что купить его возможно за наличные или безналично, с отсрочкой на 30 дней и без каких-либо обременений.
Длина Як-40 составляет чуть более 20 метров, высота — 6,5 метра, размах крыла — 25 метров, вес пустого — 9,4 тонны, максимальный взлетный и посадочный вес — 16,1 тонны, максимальная коммерческая загрузка — 2,7 тонны, максимальная дальность полета — 1,8 тонны, максимальная высота полета — 8,1 километра, максимальная крейсерская скорость — 510 километров в час, длина салона — 7,7 метра.
По данным БНК, самолет находится в Сыктывкаре, потому что принадлежит структурам, близким к не упомянутому по имени бывшему представителю Коми в Совете федерации. До того как стать собственностью российского сенатора, этот самолет использовался украинским политиком Юлией Тимошенко.
Комментарии
Украина , В мире , Юлия Тимошенко , Совет Федерации , ИА БНК , Сыктывкар
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