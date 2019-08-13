Самолет Тимошенко продается на «Авито»

Самолет Юлии Тимошенко продается на «Авито», сообщает информационное агентство БНК.

9 августа Центральное агентство залогового имущества разместило на сервисе объявление о продаже турбореактивного пассажирского самолета Як-40 1979 года выпуска в удовлетворительном состоянии за пять миллионов рублей.

В объявлении отмечается, что в настоящее время лайнер находится в Сыктывкаре ; что пять миллионов — это значительно меньше оценочной стоимости этого воздушного судна; что купить его возможно за наличные или безналично, с отсрочкой на 30 дней и без каких-либо обременений.

Длина Як-40 составляет чуть более 20 метров, высота — 6,5 метра, размах крыла — 25 метров, вес пустого — 9,4 тонны, максимальный взлетный и посадочный вес — 16,1 тонны, максимальная коммерческая загрузка — 2,7 тонны, максимальная дальность полета — 1,8 тонны, максимальная высота полета — 8,1 километра, максимальная крейсерская скорость — 510 километров в час, длина салона — 7,7 метра.