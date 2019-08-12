Порошенко закидали яйцами после допроса в ГБР

Противники Петра Порошенко забросали яйцами, когда тот после допроса выходил из здания Государственного бюро расследований. В ГБР экс-президент Украины дал показания по двум уголовным делам, в которых он фигурирует как свидетель. В самом ведомстве при этом не исключают, что в следующий раз бывшего лидера проверят на детекторе лжи.

Бывший президент Украины Петр Порошенко ответил на вопросы следователей Государственного бюро расследований (ГБР) по делу о покупке телеканала «Прямой». После того, как политик покинул здание ГБР, неизвестные забросали его яйцами. Под «обстрел», в том числе, попали журналисты и полицейские.

Атаковать экс-президента могли его противники, которые устроили митинг у ГБР. Однако с утра около здания ведомства проходило сразу две акции — одна из них была в поддержку Порошенко.

До инцидента экс-президент успел ответить на несколько вопросов журналистов. В частности, Порошенко заявил, что обсуждал со следователями только один вопрос.

«Это была позиция по защите свободы слова. Вопрос касался только «Прямого» канала. И мы защитим свободу слова», — сказал экс-президент.

В то же время журналисты спросили Порошенко про его детей, которые выступили в поддержку своего отца у здания ГБР в числе его сторонников. Однако Порошенко их усилий не заметил, отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что не видел своих детей. «Я их не видел, но я приветствую их действия», — подчеркнул Порошенко.

По словам директора госбюро Романа Трубы, следующий допрос экс-президента может пройти с применением полиграфа.

«Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа. К слову, это совсем не страшно — все наши сотрудники проходят такое психофизиологическое исследование каждый год»,

Он также добавил, что Порошенко дал показания в рамках уголовного производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при покупке «Прямого».

Порошенко отвечал на вопросы сотрудников ГБР в течение двух часов, подчеркнул Труба.

Однако заявления Порошенко и Трубы расходятся с комментариями адвоката экс-президента Игоря Голованя. По словам юриста, бывший украинский лидер дал показания по еще одному уголовному делу — речь идет о продаже завода «Кузница на Рыбальском».

«Мы перевыполнили план, поскольку там были еще вопросы о «Кузнице на Рыбальском». Мы принесли дополнительные ответы, поскольку иногда надо что-то вспомнить, иногда проверить, и мы сегодня принесли еще по этому делу наши ответы и допросились дополнительно», — заявил Головань.

По его словам, по делу о покупке телеканала Порошенко «вообще не было о чем разговаривать». «Порошенко, насколько мог, дал исчерпывающие ответы, устроят ли они следователя, мы увидим», — подчеркнул адвокат экс-президента.

Уголовные дела о покупке телеканала «Прямой» и продаже завода «Кузница на Рыбальском», в которых фигурирует Порошенко, связаны с юристом, бывшим заместителем главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андреем Портновым — оба расследования были начаты после его обращения.

Портнов подозревает, что покупка телеканала и продажа завода были фиктивными сделками. С их помощью Порошенко якобы «отмыл деньги», уклонился от уплаты налогов и незаконно завладел «Прямым».

В свою очередь, юристы экс-президента последовательно опровергают все обвинения бывшего главы администрации Януковича. По их мнению, действия Портнова являются местью.

На Украине экс-президент фигурирует в 13 уголовных делах. В частности, бывшего лидера страны подозревают в узурпации власти, легализации преступных доходов и коррупции. В настоящее время в каждом деле экс-президент фигурирует в качестве свидетеля, пока следствие не предъявило никаких обвинений Порошенко.

Сам бывший лидер Украины не раз заявлял, что против него не возбуждали уголовных дел.