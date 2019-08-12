Ницой предрекла исчезновение Украины из-за Владимира Высоцкого

Украинская писательница Лариса Ницой , известная своими русофобскими взглядами, предрекла исчезновение Украины . По ее мнению, это произойдет, если украинцы и дальше будут равнодушны по отношению к «выдающимся согражданам». В частности, Ницой возмутилась, что Владимир Высоцкий известен всем, а поэт и этнограф XIX века Пантелеймон Кулиш обладает значительно меньшей популярностью.

Украина исчезнет, если жители страны будут и дальше «столь равнодушны» к собственной истории и выдающимся украинцам. Такое мнение в своем фейсбуке выразила украинская детская писательница Лариса Ницой.

«Украину убьет наше равнодушие к украинскому. Украина когда-то исчезнет так, как исчезает уже сегодня. Постепенно и незаметно. Она исчезнет так, как тает на поляне куча снега», — заявила она.

По мнению Ницой, украинские газеты и телеканалы слишком мало внимания уделили двухсотлетию поэта и этнографа Пантелеймона Кулиша, творившего в XIX веке. Вместо этого гораздо более подробно освещалась годовщина со дня смерти советского барда Владимира Высоцкого, который «известен всем украинцам».

«Кто такой Пантелеймон Кулиш — половина украинцев не знает. Чтобы уничтожить Украину, танки не нужны — достаточно не думать об украинском и хвалить соседнее, увлекаться соседним, развивать соседнее, изучать соседнее, помнить соседнее», — добавила она.

Лариса Ницой уже неоднократно выступала со скандальными заявлениями по поводу русского языка и пропагандировала украинскую культуру.

В мае она жестко раскритиковала сограждан, обвинив их в привычке жить «в гетто». По ее словам, сообщает ФАН, главные сцены на Украине заняты «русской попсой и тусней», а любители украинской культуры оказались «в резервациях».

Ницой также объявляла себя «первым языковым инспектором» на Украине. По ее словам, она стоит исключительно на стороне украинского языка и украинского народа. Писательница подчеркнула, что всегда вступает в дискуссию, когда с ней начинают разговаривать «не на том языке».

Годом ранее она назвала украинцев, слушающих музыку российских исполнителей, «быдлом». Русский язык она называла «московским языком».

«Надо просто культурной волной, культурным натиском вытеснить русскоязычный московский продукт и московский язык из Украины украинским продуктом», — передает ее слова НСН.

Ранее она возмутилась тем, что дети не знают, кто такой Степан Бандера , один из лидеров украинских националистов в годы Второй мировой войны. Ницой рассказала, что работала в летнем лагере в Закарпатье, куда приехали дети из разных областей Украины.

Писательница разучивала с ребятами песни « Украинской повстанческой армии » (организация запрещена в России) (УПА, организация запрещена в России), а также проводила викторины на знание украинских «героев-националистов». В одном из куплетов упоминается имя одного из их лидеров времен Второй Мировой войны — Степана Бандеры.

«Из 60 детей только двое знали, кто такой Бандера. Ответ детей: «Бандера — это тот, кто играет на бандуре», — возмутилась она.

Доходило и до курьезных ситуаций: Ницой возмутилась, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разговаривали между собой по-русски. По словам Ницой, для нее это оказалось «шоком». Она отметила, что ранее считала СБУ дружественной структурой, которая заботится о безопасности Украины, но теперь ей «очевидно, что это не так».

На Украине наступление на русский язык было начато на официальном уровне при президенте Петре Порошенко . 15 мая он подписал закон о государственном языке. Согласно документу, украинцы обязаны использовать его практически во всех сферах жизни, в том числе в магазинах и кафе.

«Он [документ] выверен настолько, чтоб ни одна политическая сила, которая стоит на государственных патриотических позициях, не имела оснований инициировать его пересмотр. Нет оснований», — заявил Порошенко.

При этом все должностные лица страны обязаны разговаривать и писать только на украинском языке при исполнении служебных обязанностей. В личном общении украинский можно не использовать. Религиозные обряды также можно совершать на языках нацменьшинств Украины.

Вместе с этим верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер сообщил, что его ведомство вместе с украинским министерством культуры разрабатывает поправки в украинский закон о государственном языке.

«Во-первых, в законе ничего не говорится о защите языков нацменьшинств. Во-вторых, все вопросы об использовании государственного языка решаются довольно жестко — не через систему стимулов и поощрений, а через наказания», — заявил Заньер.