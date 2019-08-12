«Правда об Украине»: советник Зеленского оценил СМИ в России

России есть всего четыре СМИ, которые можно назвать профессиональными, заявил советник президента Украины Никита Потураев . По его словам, в число таковых не входят федеральные каналы. Критерием «профессионализма», по версии Потураева, является трансляция «не искаженной украинской точки зрения».

В России мало каналов, которые не искажали бы украинскую позицию, такое мнение в интервью изданию «Детектор Медиа» выразил советник президента Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев.

«В России почти не осталось медиа, которые можно считать профессиональными: «Новая газета», «Дождь», с определенными вопросами «Коммерсант» и «Эхо Москвы», но точно не федеральные каналы», — уверен Потураев.

В то же время Потураев рассказал, что давал комментарии телеканалу «Дождь». Разговор о российских СМИ зашел после того, как журналист «Детектор Медиа» задал вопрос относительно интервью, которое глава штаба «Слуги народа» Дмитрий Разумков дал «Коммерсанту». По словам Потураева, он не считает, что этот факт как-то вредит имиджу президентской партии.

«Я сам общался с Владимиром Соловьевым (журналист «Коммерсанта». — «Газета.Ru»). Он родился в Одессе, вырос в Кишиневе, только потом переехал работать в Москву. Мы общаемся с теми изданиями, где можно продвинуть не искаженную украинскую точку зрения. И правду о том, что происходит на Украине», — обратил внимание политический советник, предположив, что «Коммерсант» тоже не будет искажать» полученную информацию.

Потураев отметил, что не стал бы советовать Разумкову давать комментарий российской телеведущей Ольге Скабеевой . Украинский политик также добавил, что его ноги «ни в коем случае» не будет на ее шоу. Кроме того, Потураев удивлен позиции «некоторых знакомых из окружения [экс-президента Украины Петра] Порошенко», которых он давно знает и которые «начали ездить на эфиры к Скабеевой».

Относительно украинских СМИ Потураев «не считает, что политика на любом уровне может происходить без участия СМИ». «Но это тоже мое личное мнение. На самом деле, как говорил Зеленский: „Где-то посередине сойдемся“, — уверен политик.

Потураев также выразил мнение, что на Украине существует несколько мощных вещателей. „Но я не вижу пока возможности существования на Украине мощных вещателей, кроме четырех: Общественное, „1+1“, StarLight, „Украина“. Я не о том, что надо закрывать, просто не вижу, где взять деньги для их существования. С рынка? Где их взять?“ — задается он вопросом.

Тем не менее, отсутствие денег не мешает команде президента выдвигать предложения по созданию „всемирного русскоязычного телеканала“, который бы „боролся за умы“ украинцев по всему миру, в том числе в Донбассе и Крыму, а также россиян на территории России. Об этих планах ранее заявил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко . При этом он не стал исключать, что это СМИ может быть государственным.

Однако на его создание может потребоваться „четверть всего оборонного бюджета Украины“, то есть порядка $2 млрд, или 50 млрд гривен, уверена глава комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар . Об этом она написала в фейсбуке, посоветовав киевским властям поинтересоваться у министра финансов Оксаны Маркаровой, из каких сфер можно взять такие деньги.

При этом она обратила внимание на то, что реальная ситуация в стране не соответствует планам офиса главы государства.

»Минобороны не может долг за электроэнергию погасить. Такая реальность», — написала депутат, отметив, что команде украинского лидера стоит ставить перед собой «реалистичные задачи». Однако в то же время она не стала отрицать возможность когда-то в будущем создать «концептуальный канал для оккупированных территорий».

Между тем, в Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявили, что у государства уже есть международный телеканал. По словам члена украинского нацсовета Сергея Костинского, таковым является UATV, который вещает на территории почти 20 стран мира, в том числе на русском языке.

Телеканал был создан в 2015 году и, как считает Костинский, справляется со своими функциями, в том числе по коммуникации с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса.

Вещание распространяется на несколько мировых держав, в том числе на США, Белоруссию и Японию. При этом все программы показываются на украинском и русском языках с английскими субтитрами, отмечает РИА «Новости».