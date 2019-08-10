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На Украине Венедиктова предложили обменять на Сенцова 

Рамблер 12 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший замредактора "Московского комсомольца" потребовал арестовать главного редактора "Эха Москвы".
Украинский радикал, бывший замредактора МК Айдер Муждабаев разгневался после характеристики, данной ему редактором радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым.
«Он несколько раз приходил к нам в эфир. В должности заместителя главреда «Московского комсомольца». Бывает, что людей переклинивает, особенно когда их нацию начинают обижать», — заявил Венедиктов в интервью киевским СМИ.
В ответ Муждабаев назвал Венедиктова «циничным гибридным пропагандистом и преступником» и пообещал дать ему пощечину при встрече. Радикал также также потребовал арестовать Венедиктова «за антиукраинскую деятельность», а затем обменять на режиссера Сенцова.
Муждабаев известен как рьяный русофоб и сторонник войны в Донбассе. Он прославился экстремистскими высказываниями и обещаниями. Так, ранее он заявил, что «придется стрелять» ради победы Порошенко на президентских выборах.
В 2008-2015 годах Муждабаев был заместителем главного редактора газеты «Московский комсомолец».
Комментарии37
Украина , Общество , Айдер Муждабаев , Алексей Венедиктов , Эхо Москвы , Московский комсомолец
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