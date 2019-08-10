На Украине Венедиктова предложили обменять на Сенцова

Бывший замредактора "Московского комсомольца" потребовал арестовать главного редактора "Эха Москвы".

«Он несколько раз приходил к нам в эфир. В должности заместителя главреда «Московского комсомольца». Бывает, что людей переклинивает, особенно когда их нацию начинают обижать», — заявил Венедиктов в интервью киевским СМИ.

В ответ Муждабаев назвал Венедиктова «циничным гибридным пропагандистом и преступником» и пообещал дать ему пощечину при встрече. Радикал также также потребовал арестовать Венедиктова «за антиукраинскую деятельность», а затем обменять на режиссера Сенцова.

Муждабаев известен как рьяный русофоб и сторонник войны в Донбассе. Он прославился экстремистскими высказываниями и обещаниями. Так, ранее он заявил, что «придется стрелять» ради победы Порошенко на президентских выборах.

В 2008-2015 годах Муждабаев был заместителем главного редактора газеты «Московский комсомолец».