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Медведчук раскрыл роль оппозиции в Раде 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава политсовета «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что роль оппозиции в парламенте заключается в изменении экономической политики Украины и уровня благосостояния граждан.
«Наша роль в парламенте будет заключаться в том, чтобы решить главные проблемные вопросы для страны. Это установление мира, изменение экономического курса, изменение уровня благосостояния, уровня жизни наших людей», — написал Медведчук в Twitter.
Ранее лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что на первом заседании нового состава Рады будут подняты вопросы урегулирования конфликта в Донбассе.
До этого Медведчук исключил возможность формирования коалиции с партией Зеленского «Слуга народа».
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Украина , В мире , Юрий Бойко , Виктор Медведчук
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