Украина скрывает, что газ у России им покупать выгодно

Аналитическая служба Рамблера задала россиянам вопрос: Действительно ли Украине не выгодно покупать газ у России

И большинство (69%) респондентов уверены в том, газ у России им закупать очень даже выгодно, поскольку российские тарифы на газ — значительно ниже, чем любые другие.

23% опрошенных считают, что Украине действительно не выгодно покупать российский газ, поскольку они в принципе не хотят иметь дело с Россией.

А 8% россиян ответили, что им данная тема не близка.

Всего в опросе приняли участие 6 176 человек.

«Нам до задницы ваш газ. Это мое личное мнение», — сообщил он.

По словам бизнесмена, Украина никогда не испытывала необходимости покупать газ именно в России, ведь он ничем не отличается от любого другого энергетического продукта, который можно покупать в любой стране.