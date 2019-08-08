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Украина скрывает, что газ у России им покупать выгодно 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Аналитическая служба Рамблера задала россиянам вопрос: Действительно ли Украине не выгодно покупать газ у России?
И большинство (69%) респондентов уверены в том, газ у России им закупать очень даже выгодно, поскольку российские тарифы на газ — значительно ниже, чем любые другие.
23% опрошенных считают, что Украине действительно не выгодно покупать российский газ, поскольку они в принципе не хотят иметь дело с Россией.
А 8% россиян ответили, что им данная тема не близка.
Всего в опросе приняли участие 6 176 человек.
Украине до задницы российский газ, заявил принадлежащему Григорию Березкину РБК местный олигарх Игорь Коломойский.
«Нам до задницы ваш газ. Это мое личное мнение», — сообщил он.
По словам бизнесмена, Украина никогда не испытывала необходимости покупать газ именно в России, ведь он ничем не отличается от любого другого энергетического продукта, который можно покупать в любой стране.
Комментарии3
Украина , Игорь Коломойский , Григорий Березкин , РБК
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