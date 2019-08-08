Граница вместо войны. Что будет с ЛДНР в ближайшие годы

В последнее время на Донбассе происходят знаковые изменения. Десятки тысяч стали гражданами России , а сотни тысяч ожидают этого. При том оставаясь жителями мятежных ДНР и ЛНР. А еще здесь будут капитальные пункты пропуска с таможенниками и пограничниками. То есть оборудуют настоящую государственную границу. И это — только начало

Напомним, что в недавнем интервью Украина.ру вице-премьер ДНР Владимир Пашков рассказал, что в ближайшее время на линии разграничения республики с Украиной будут оборудованы контрольно-пропускные пункты въезда и выезда (КПВВ). Всего их будет четыре: в Еленовке, Александровке Горловке и поселке Октябрьский Новоазовского района.

Причем он совершенно не скрывает, что на этих КПВВ будут таможенная и пограничная службы.

«На сегодняшний день контрольно-пропускной пункт въезда-выезда — это по сути цепочка из последовательно выстроенных в один ряд постов сотрудников МВД, таможенной и пограничной службы. Люди, пересекающие линию разграничения, становятся в общую очередь. Когда пропускная способность этой цепочки по каким-либо причинам оказывается недостаточной, очередь увеличивается со всеми вытекающими последствиями: люди, томясь в ожидании, нервничают и раздражаются. Всему этому с началом работы новых КПВВ будет положен конец», — говорит вице-премьер.

Что значит появление КПВВ с таможенниками и пограничниками?

Украина.ру поговорила с несколькими источниками в политических кругах ДНР, а также с российским общественным деятелем, который принимал участие в создании ДНР, задав им следующий вопрос: можно ли говорить, что конфликт в Донбассе будет заморожен очень надолго и в настоящий момент идет полноценное обустройство самой настоящей государственной границы между Украиной и ЛДНР?

Все наши собеседники подтвердили наше предположение о том, что возвращения Донецка Луганска в состав Украины в ближайшее время не планируется, а ЛДНР станет новым Приднестровьем в ныне существующих границах.

«Всё, ЛДНР станет новым Приднестровьем. С 2014 года в Донецке, Луганске и Москве патриотически настроенная публика постоянно грезила и говорила о наступлении: то ли «на Киев», то ли для «освобождения Новороссии» или хотя бы Донбасса (дойти до его границы). Наступление было святой патриотической идеей и смыслом борьбы с «киевской хунтой».

Теперь об этом, видимо, можно забыть. Просто если вы оборудуете полноценные пункты въезда и выезда на линии соприкосновения, если вы восстанавливаете мост в станице Луганской и, наконец-то, разводите войска (причем до этого у вас с Украиной были 82 неудачные попытки, а теперь вы, наконец-то, смогли это сделать), то ни о каком наступлении говорить нельзя.

Речь может идти только о заморозке конфликта, причем на очень долгое время. Так можно практически со стопроцентной уверенностью говорить, что мир (пусть и с периодическими артиллерийскими перестрелками, но без всяких попыток наступления) устанавливается в регионе всерьез и надолго. Никто бы со стороны ДНР и ЛНР этого не делал, если бы не было точной уверенности в том, что вместо войны будет граница.

Далее. Обустройство КПВВ может говорить о полноценном обустройстве границы вообще или во всяком случае о начале такого обустройства. В таком случае мы можем констатировать: если есть граница, то есть и государство. Признанное, частично-признанное или непризнанное, но государство. Причем независимое. Раз независимое государство, то его обратно отдавать Украине никто не будет. Этого не хотят ни в Донецке, ни в Луганске, ни в Москве», — сказал нам источник в политических кругах ДНР.

Известный московский политолог Дмитрий Абзалов , комментируя для интернет-издания Украина.ру появление КПВВ со стороны ДНР, также считает, что конфликт в Донбассе будет заморожен, и обращает наше внимание на то, что нигде в мире нет такой практики, чтобы внутри одного государства были бы таможенные и пограничные посты.

«Если вы посмотрите на границу между Московской и Тульской областями, то вы никаких КПВВ не увидите. Максимум — пост ДПС. Почему? Потому что такие пункты оборудуют, если вам надо осуществлять досмотр. А он нужен, если есть ограничения на операции между двумя территориями. Между территориями одной страны осуществление досмотра маловероятно.

Нет таких вот КПВВ, как в Донбассе, между Испанией и Каталонией. Все это говорит о том, что стороны — ЛДНР и Украина — переходят к сценарию мягкого замораживания конфликта и очень серьезно тормозят интеграционные процессы между собой, чего требуют Минские соглашения. Даже если вы интегрируетесь, но ставите такие пропускные пункты, то, например, нормальная торговля осуществляться между вами не будет, ведь есть же таможенные досмотры.

Если вы оборудуете специальные точки входа и выхода, то это означает, что другие точки входа и выхода (по сельским грунтовым дорогам, например) вы замораживаете», — не сомневается Абзалов.

Еще один наш собеседник, российский общественный деятель, который принимал активное участие в создании ДНР, также не сомневающийся, что ближайшее будущее ЛДНР — это новое Приднестровье, в подтверждение своей информации указал, что планы по обустройству КПВВ совпали с выдачей российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР.