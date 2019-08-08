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Зеленский на встрече с патриархом Варфоломеем пообещал защищать независимость церкви 

ТАСС + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Константинопольским патриархом Варфоломеем в Турции, в ходе которой заявил, что будет защищать независимость церкви.
"Наша общая ценность — жизнь человека. И это главное для меня, особенно сейчас, когда я стал президентом Украины. Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви", — приводит слова Зеленского сайт президента Украины.
Глава украинского государства поблагодарил Варфоломея за поддержку Украины. Беседа президента и патриарха длилась около часа.
В апреле 2018 года экс-президент Украины Петр Порошенко лично обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить украинской церкви автокефалию. 15 декабря 2018 года в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен "объединительный собор", на котором было объявлено о создании так называемой Православной церкви Украины. 6 января этого года Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии. Как каноническая УПЦ, так и Русская православная церковь считают новую структуру раскольнической.
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Комментарии2
Украина , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , РПЦ , Турция
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