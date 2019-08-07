Зеленский обещал Украине Крым

«Я точно знаю, что настанет день, когда Крым обязательно возвратится в Украину и разъединенные крымско-татарские семьи соберутся за одним столом… и далее в его истории будут только счастливые праздники», — приводит слова Зеленского «Интерфакс-Украина».

Украинский президент также рассказал о планах упростить на законодательном уровне получение разрешения для переселенцев из Крыма на посещение родственников, оставшихся на полуострове, сообщает RT.

В июле на сайте украинского президента появилась петиция, призывающая выкупить Крым у России с целью вернуть его Украине.