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Зеленский обещал Украине Крым 

Рамблер + ещё 7 20 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Крым вернется в состав Украины. Об этом он заявил на встрече с украинской общиной в Анкаре.
«Я точно знаю, что настанет день, когда Крым обязательно возвратится в Украину и разъединенные крымско-татарские семьи соберутся за одним столом… и далее в его истории будут только счастливые праздники», — приводит слова Зеленского «Интерфакс-Украина».
Украинский президент также рассказал о планах упростить на законодательном уровне получение разрешения для переселенцев из Крыма на посещение родственников, оставшихся на полуострове, сообщает RT.
В июле на сайте украинского президента появилась петиция, призывающая выкупить Крым у России с целью вернуть его Украине.
Украина , В мире , Владимир Зеленский , Интерфакс , Анкара , Республика Крым
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