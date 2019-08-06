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Заявления Бойко и Медведчука проверят на сепаратизм 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Шевченковский районный суд Киева назначил проведение лингвистической экспертизы выступлений украинских оппозиционных политиков Виктора Медведчука и Юрия Бойко в России. Об этом сообщило издание Liga.net.
О проведении лингвистической экспертизы ходатайствовал следователь Службы безопасности Украины (СБУ), где открыто уголовное производство о возможной госизмене и сепаратизме лидеров партии «Оппозиционная платформа — за жизнь».
Согласно имеющимся данным, лингвисты проверят выступления Медведчука и Бойко на пресс-конференции в Санкт-Петербурге 18 июля на содержание в их речи признаков сепаратизма и призывов к свержению конституционного строя или захвату власти на Украине.
Украина , В мире , Юрий Бойко , Виктор Медведчук , СБУ , Киев
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