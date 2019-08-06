Заявления Бойко и Медведчука проверят на сепаратизм

О проведении лингвистической экспертизы ходатайствовал следователь Службы безопасности Украины (СБУ), где открыто уголовное производство о возможной госизмене и сепаратизме лидеров партии «Оппозиционная платформа — за жизнь».

Согласно имеющимся данным, лингвисты проверят выступления Медведчука и Бойко на пресс-конференции в Санкт-Петербурге 18 июля на содержание в их речи признаков сепаратизма и призывов к свержению конституционного строя или захвату власти на Украине.