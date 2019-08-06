В Донбасс вернутся украинские поезда 

В «Украинских железных дорогах» (ПАО «Укрзализниця») приняли решение о восстановлении движения пригородных поездов в Донбассе. Об этом сообщается на сайте компании.
Речь идет об участке железной дороги «Мариуполь — Южнодонбасская», на котором теперь будут курсировать четыре пригородных поезда. Они будут двигаться по маршруту от станции Волноваха до Южнодонбасской через станцию Велико-Анадоль. На этом участке железнодорожное сообщение не работало с 2014 года.
В сообщении «Укрзализници» отмечается, что для восстановления движения местный филиал компании «Донецкая железная дорога» совместно со специалистами штаба Операции объединенных сил (ООС) провели необходимую работу по подготовке транспортной инфраструктуры к работе.
Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой вернуть железнодорожное сообщение с Крымом.
«Пусть возвращение Крыма под украинскую юрисдикцию еще за горами, хотя бы дайте возможность украинцам свободно посещать украинскую же территорию в Крыму», — написал автор обращения.
По его словам, украинцы, по тем или иным причинам приезжающие на полуостров, сталкиваются с множеством трудностей.
Война на юго-востоке Украины началась в 2014 году, после свержения президента Виктора Януковича. Киев утверждает, что за самопровозглашенными республиками Донбасса стоит Москва. Россия отрицает свое участие в конфликте.