В Донбасс вернутся украинские поезда

В « Украинских железных дорогах » (ПАО «Укрзализниця») приняли решение о восстановлении движения пригородных поездов в Донбассе. Об этом сообщается на сайте компании.

Речь идет об участке железной дороги « Мариуполь — Южнодонбасская», на котором теперь будут курсировать четыре пригородных поезда. Они будут двигаться по маршруту от станции Волноваха до Южнодонбасской через станцию ​​Велико-Анадоль. На этом участке железнодорожное сообщение не работало с 2014 года.

В сообщении «Укрзализници» отмечается, что для восстановления движения местный филиал компании «Донецкая железная дорога» совместно со специалистами штаба Операции объединенных сил (ООС) провели необходимую работу по подготовке транспортной инфраструктуры к работе.

Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой вернуть железнодорожное сообщение с Крымом.

«Пусть возвращение Крыма под украинскую юрисдикцию еще за горами, хотя бы дайте возможность украинцам свободно посещать украинскую же территорию в Крыму», — написал автор обращения.

По его словам, украинцы, по тем или иным причинам приезжающие на полуостров, сталкиваются с множеством трудностей.