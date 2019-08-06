В партии «Слуга народа» назвали Богдана идеальным премьером для Зеленского

"Идеальный премьер для Зеленского — Андрей Богдан. Он прошел систему кабмина. Знает, что такое лаковый паркет и пыльные ковры. Как работают госструктуры. Богдан, конечно, может быть генеральным прокурором. Он будет как рыба в воде. Но было бы идеально, если бы Богдан был премьером, а Портнов — генпрокурором", — заявил Дубинский в интервью интернет-изданию "Страна.ua", опубликованном во вторник.

По его словам, его коллеги из партии, которые высказывались против Портнова, даже не знают, кто это.