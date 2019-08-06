Названа зарплата Зеленского

Зарплата Владимира Зеленского за июль составила менее 900 долларов. Об этом «Украинским новостям» рассказали в Государственном управлении делами.

Издание направило в ГУД соответствующий запрос. В ответе на него сказано, что в июле должностной оклад Зеленского как президента Украины составил 28 тысяч гривен. Это чуть менее 1,1 тысячи долларов или почти 71,5 тысячи российских рублей.

При этом 5,46 тысячи гривен (213,75 доллара или 13,9 тысячи рублей) из этой суммы главе государства начислены не были — пошли на уплату налогов и сборов. Таким образом, зарплата Зеленского за июль составила 22,54 тысячи гривен — 882,35 доллара или 57,5 тысячи рублей.

Кроме того, в Госуправлении делами рассказали, что главе офиса президента Украины, его единственному первому заместитель и пятерым заместителям зарплата в июле начислена не было — также как и за июнь и те дни мая, что они были сотрудниками администрации президента

Наконец, в ГУДе рассказали, что трехдневный официальный визит Владимира Зеленского в Канаду в начале июля стоил украинской казне 3,5 миллиона гривен — 137 тысяч долларов или 8,9 миллиона рублей.

Так, перевозка всей делегации стоила 2,7 миллиона гривен (105 тысяч долларов или 6,8 миллиона рублей), проживание — 128,3 тысячи гривен (пять тысяч долларов или 327 тысяч рублей), суточные расходы — 73,3 тысячи гривен (2,8 тысячи долларов или 187 тысяч рублей), а командировочные — 528 тысяч гривен (20,6 тысячи долларов или 1,3 миллиона рублей).