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Порошенко грозит срок за поездку на Мальдивы по липовым документам 

Газета.Ru + ещё 2 19 минут назад
Фото: Sergiy Karazy/Reuters
Бывший лидер Украины Петр Порошенко посещал Мальдивские острова по липовым документам. Об этом в своем фейсбуке информирует бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов.
Согласно его сведениям, в январе 2018 года Порошенко устроил незаконную переправку через границу группы лиц.
Как стало известно, это случилось при вылете на Мальдивские острова по чужим паспортам.
Сообщается, что в связи с этим Портной намерен инициировать уголовное дело в адрес Порошенко.
Ранее стало известно, что в отношении экс-президента Украины завели уголовное дело по подозрению в хищениях в армии.
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Украина , В мире , Виктор Янукович , Андрей Портнов , Петр Порошенко , Мальдивы
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