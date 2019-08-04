Порошенко грозит срок за поездку на Мальдивы по липовым документам

Согласно его сведениям, в январе 2018 года Порошенко устроил незаконную переправку через границу группы лиц.

Как стало известно, это случилось при вылете на Мальдивские острова по чужим паспортам.

Сообщается, что в связи с этим Портной намерен инициировать уголовное дело в адрес Порошенко.

Ранее стало известно, что в отношении экс-президента Украины завели уголовное дело по подозрению в хищениях в армии.