Зеленский: Богдан готов уволиться в любой момент

Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Богдан готов уйти в отставку в любой момент, рассказал руководитель Незалежной. Таким образом он прокомментировал слухи об увольнении чиновника.

Журналисты портала «Украинская правда» попросили лидера опровергнуть или подтвердить информацию о кадровом решении.

Опровержения чего? Он написал заявление, это же правда. Человек готов [уйти] в любое время, когда общество хочет

Мы одна команда, мы сказали, что мы не держимся за кресла, — объяснил Зеленский.

О том, что Богдан написал заявление об увольнении, СМИ сообщили 1 августа 2019. Позднее эту информацию опроверг заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка

Ранее, как писал News.ru, вторая петиция за отставку Богдана набрала 25 тысяч подписей. Именно столько необходимо для начала процедуры рассмотрения обращения.