Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что почти три месяца не видел родителей. Но мама звонит ежедневно, добавил глава государства.
«Каждый день моя мама мне звонит минимум один раз. Обижается, что я иногда не поднимаю трубку. Увижу их. Они прилетят увидеть внуков после девятого (августа)», — рассказал президент.
По его словам, последний раз он видел родителей в день инаугурации. Церемония вступления главы государства в должность проходила 20 мая.
Зато своего друга детства Зеленский видит ежедневно. Глава Офиса президента Украины Александр Богдан вырос вместе с будущим президентом, мужчины давно дружат.
Однако эта дружба не нравится за океаном. Богдана отказывается воспринимать экс-мэр Нью-Йорка Джулиани. Против друга украинского президента настроены также люди, которые собрались вокруг президента США Дональда Трампа и везде ищут врагов американского лидера, объяснил украинский политолог Михаил Погребинский.