Зеленский пожаловался на разлуку с родителями

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что почти три месяца не видел родителей. Но мама звонит ежедневно, добавил глава государства.

«Каждый день моя мама мне звонит минимум один раз. Обижается, что я иногда не поднимаю трубку. Увижу их. Они прилетят увидеть внуков после девятого (августа)», — рассказал президент.

По его словам, последний раз он видел родителей в день инаугурации. Церемония вступления главы государства в должность проходила 20 мая.

Зато своего друга детства Зеленский видит ежедневно. Глава Офиса президента Украины Александр Богдан вырос вместе с будущим президентом, мужчины давно дружат.