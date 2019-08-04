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Зеленский пожаловался на разлуку с родителями 

360tv.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что почти три месяца не видел родителей. Но мама звонит ежедневно, добавил глава государства.
«Каждый день моя мама мне звонит минимум один раз. Обижается, что я иногда не поднимаю трубку. Увижу их. Они прилетят увидеть внуков после девятого (августа)», — рассказал президент.
По его словам, последний раз он видел родителей в день инаугурации. Церемония вступления главы государства в должность проходила 20 мая.
Зато своего друга детства Зеленский видит ежедневно. Глава Офиса президента Украины Александр Богдан вырос вместе с будущим президентом, мужчины давно дружат.
Однако эта дружба не нравится за океаном. Богдана отказывается воспринимать экс-мэр Нью-Йорка Джулиани. Против друга украинского президента настроены также люди, которые собрались вокруг президента США Дональда Трампа и везде ищут врагов американского лидера, объяснил украинский политолог Михаил Погребинский.
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Украина , В мире , День Победы , Михаил Погребинский , Владимир Зеленский , Дональд Трамп
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