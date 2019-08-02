Экс-премьер Украины предупредил киевские власти, что они могут «доиграться»

Киевские власти могут "доиграться", пытаясь осуществить невозможные вещи для слабой экономики, заявил бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров в эфире телеканала "112 Украина".

"Это беда, мы доиграемся. Они (другие страны. — Прим. ред.), например, экономика Китая уже давно впереди, а мы еще не прошли этапы первоначальные, в которые мы должны, как говорится, набрать силу, и мы начинаем в эти взрослые игры играть, и все эти фиктивные средства, которые крутятся туда-сюда, приносят в полной мере реальные доллары и евро на Западе, а мы от этого теряем", — пояснил он.

По его словам, будущей власти на Украине придется задуматься, как стране вернуться к реальному сектору экономики и создать рабочие места. Он также посетовал, что доходы с экспорта, который в основном состоит из продажи необработанного сырья, остаются в ошфорах.

Кроме того, бывший чиновник пожаловался, что существенные средства в бюджет страны приносят заробитчане.