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Экс-премьер Украины предупредил киевские власти, что они могут «доиграться» 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: ТАСС
Киевские власти могут "доиграться", пытаясь осуществить невозможные вещи для слабой экономики, заявил бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров в эфире телеканала "112 Украина".
"Это беда, мы доиграемся. Они (другие страны. — Прим. ред.), например, экономика Китая уже давно впереди, а мы еще не прошли этапы первоначальные, в которые мы должны, как говорится, набрать силу, и мы начинаем в эти взрослые игры играть, и все эти фиктивные средства, которые крутятся туда-сюда, приносят в полной мере реальные доллары и евро на Западе, а мы от этого теряем", — пояснил он.
По его словам, будущей власти на Украине придется задуматься, как стране вернуться к реальному сектору экономики и создать рабочие места. Он также посетовал, что доходы с экспорта, который в основном состоит из продажи необработанного сырья, остаются в ошфорах.
Кроме того, бывший чиновник пожаловался, что существенные средства в бюджет страны приносят заробитчане.
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Комментарии
Украина , Юрий Ехануров , Китай
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