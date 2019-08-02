Зеленский отбирает у Кличко столицу Украины. Опальный мэр ищет защиты у американцев

После выборов в Верховную Раду , на которых партия Владимира Зеленского получила большинство мест, начался второй раунд борьбы нового украинского президента с командой его предшественника. Центром противостояния на сей раз стал Киев , где правит главный спортсмен украинский политики — Виталий Кличко . Должность градоначальника принесла бывшему боксеру не только политический опыт, но и серьезных союзников, в том числе за рубежом. Чем закончится очередная битва за Украину и Очередная битва за «Лента.ру».

Держи вора!

Тучи начали сгущаться над Кличко еще в июне. В то время, как вся страна готовилась к досрочным парламентским выборам, в СМИ появились слухи о готовящейся смене власти в столице. Еще более активно тему стали обсуждать после того, как 1 июля руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью «РБК-Украина», говоря о будущем киевского мэра, отметил, что не хотел бы, чтобы «в местном бюджете воровали».

Этому заявлению предшествовал скандал вокруг открытия пешеходного моста, строительство которого обошлось городу примерно в 400 миллионов гривен (более 977 миллионов рублей). Сразу после открытия стекла на нем стали трескаться, что вынудило мэра закрыть объект на ремонт. В произошедшем Кличко обвинил скакавших по мосту вандалов, однако версию о том, что из-за коррупции качество работ оставляло желать лучшего, в обществе обсуждать не перестали. Тем более, что стекла продолжают трескаться до сих пор, даже после второго открытия.

Именно тему коррупции команда нового президента Украины Владимира Зеленского начала продвигать как главный аргумент в пользу лишения мэра власти. Почва эта — более чем благодатная. Еще в 2017 году Национальное агентство по противодействию коррупции Украины вызывало киевского мэра на допрос, подозревая его в нарушении закона. Тогда дело не получило развития, но, как говорится, осадочек остался.

За последнее же время сообщения о коррупции в Киеве стали появляться все чаще и чаще. Так, например, телеканал «1+1» рассказал о схеме, с помощью которой Кличко под предлогом необходимости строительства библиотеки отобрал у киевлян особняк в центре Киева, который использовали как склад и кухню для отеля «11 mirrors», принадлежащего его брату Владимиру. Из-за этого дела Кличко вызвали в Госбюро расследований (ГБР) на допрос, однако он туда не явился, вместо этого объявив, что они с братом подали в суд на телеканал из-за «лжи, манипуляций, откровенно сфабрикованной информации» и того, что канал их «поливает грязью».

Параллельно киевляне митингуют под зданием администрации президента , требуя отставки мэра из-за усилившейся при нем застройки города. Глава администрации Андрей Богдан обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить сообщения о коррупции при строительстве не только стеклянного, но также Подольско-Воскресенского и Шулявского мостов столицы.

По словам руководителя офиса президента, новая власть даже предлагала Кличко сохранить свою позицию всего при одном условии — избавиться от института «смотрящих», непубличных и неформальных, часто даже полукриминальных кураторов отдельных сфер городской экономики, которые лоббируют интересы своего бизнеса через власть. Однако Кличко не смог этого сделать, потому что без «смотрящих» он потеряет контроль над Киевским городским советом, утверждает Богдан.

Из князей в грязи

Впрочем, все эти скандалы необходимы не столько для свержения Кличко, сколько для очернения его фигуры и снижения его рейтингов. Как показывали соцопросы в конце 2018 года, через четыре года после вступления в должность, несмотря на свои одиозные неоднозначные высказывания, бывший боксер не растерял поддержки, оставаясь самым популярным столичным политиком, чей антирейтинг не сильно превышал показатели популярности.

В каком-то смысле это неудивительно. К моменту начала Евромайдана звезда украинского спорта стал самым популярным в стране оппозиционным политиком. В ноябре 2013 года, спустя пять лет трудов на политическом поприще, уровень его поддержки был сопоставим с уровнем поддержки президента Виктора Януковича — 16 процентов против 17.

Уже во время Майдана Кличко по сути встал во главе революции наравне с националистом Олегом Тягнибоком и временным лидером партии «Батькивщина» Арсением Яценюком . Впоследствии эти трое принимали участие во всех встречах Януковича с оппозицией как без посредников, так и при участии представителей стран Евросоюза

Казалось, что именно Кличко возглавит страну после переворота, однако он неожиданно для всех отказался от участия в президентских выборах, призвав своих сторонников поддержать Петра Порошенко . И здесь вспоминается запись разговора посла США на Украине Джеффри Пайетта с помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии Викторией Нуланд , в котором американские дипломаты, обсуждая события на Украине, сходились во мнении, что бывшему боксеру не стоит лезть в правительство.

Однако время шло, и один из героев Майдана стал терять позиции. Серьезным ударом по его репутации стали последние выборы в Верховную Раду. Кличко пытался договориться о союзе своей партии УДАР с «Батькивщиной» и даже с партией Михаила Саакашвили «Рух новых сил», но безуспешно. В итоге УДАР, не проведя никакой избирательной кампании, выдвинул своих кандидатов лишь на мажоритарные округа, но и там не смог выиграть ни одного места.

И тем не менее даже сейчас, когда рейтинг киевского мэра упал до рекордно низкого уровня, Кличко все еще способен составить конкуренцию кандидату от президентской партии «Слуга народа» на посту главы столицы. Понимая это, он и стал угрожать власти досрочными выборами градоначальника, как только офис президента начал претворять план по захвату власти в Киеве в жизнь.

По заветам Януковича

Предпосылки для перехвата власти у Кличко лежат в самой структуре управления украинской столицей. Мэр — выборная должность, которая, впрочем, не имеет реальных полномочий. Рычаги управления находятся в руках главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), однако со времен Александра Омельченко , мэра Киева в 1999-2006 годах — косвенно благодаря которому Кличко и попал в политику — эти должности совмещает один человек.

По задумке, правительство должно сместить Кличко с должности главы КГГА, куда новая власть впоследствии поставила бы своего человека. В результате бывший спортсмен остался бы мэром, однако, сохранив за собой исключительно представительские функции, реально управлять он смог бы разве что своим офисом. Сделать это позволяет закон «О местных государственных администрациях», согласно которому полномочия глав местных администраций истекают вместе со сроком полномочий назначившего их президента.

Казалось бы, все просто — раз ушел назначивший Кличко президент Петр Порошенко, то мировой чемпион по боксу должен уйти вслед за ним. Однако именно здесь и начинаются сложности, которые позволяют нынешнему главе администрации активно критиковать инициативу новой власти. Согласно закону «О столице», главу КГГА назначает президент. Но, если опираться на решение Конституционного суда, чья юридическая сила выше, чем у закона, назначить на эту должность он может только избранного мэра, то есть все того же Виталия Кличко.

Дело в том, что Зеленский — не первый украинский лидер, который борется с этой юридической коллизией. В 2003 году второй президент Украины Леонид Кучма пытался таким образом лишить власти мэра Омельченко, за которого и вступился Конституционный суд. В 2010-м то же самое сделал президент Янукович. Однако, в отличие от Кучмы, он решение КС проигнорировал, что позволяет Кличко сравнивать Зеленского с опальным украинским экс-президентом уже сейчас.

Чтобы избежать повторного назначения неугодного мэра, Зеленскому достаточно дождаться начала работы Верховной Рады девятого созыва, которое запланировано на осень. Еще до инаугурации нового президента в парламенте был зарегистрирован законопроект о разделе полномочий мэра столицы и главы КГГА. Имея монобольшинство, принять его не составит труда, а вот воспользуется ли Зеленский этой возможностью или найдет иной способ — уже другой вопрос.

Так или иначе, процедура отстранения Кличко была запущена. Богдан направил в правительство запрос, рассмотрев который, Кабмин сможет предложить Зеленскому уволить Кличко с поста главы КГГА. Рассмотрение должно было состояться еще 31 июля, однако премьер-министр Владимир Гройсман неожиданно ушел в отпуск на две недели. Это срывает блицкриг президента и позволяет градоначальнику подготовиться к ответному удару.

Все средства хороши

В последний день июля лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко объявил, что намерен объединиться с «законно избранным мэром Киева», чтобы «остановить наступление зеленой чумы», под которой он имеет в виду укрепление позиций президентской партии «Слуга народа». Хотя Ляшко сам по себе не представляет для власти серьезной угрозы, его участие в конфликте выводит ситуацию на федеральный уровень. А там к противостоянию с президентом смогут подключиться и другие силы, в том числе партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Помимо поиска союзников, в ход идут и старые добрые пресс-конференции. На одной из таких Кличко сыграл на опережение, заявив, что во время встреч с руководителем офиса президента Андреем Богданом получал неформальные предложения согласовывать свои действия с людьми президента. «Были озвучены имена Ваврыш и Ткаченко », — заявил Кличко.

Андрей Ваврыш — партнер Богдана, застройщик, который занимается переездом аппарата президента из здания на Банковой в Украинский дом. У него давний конфликт с киевской властью из-за того, что в 2015 году мэр публично и со скандалом уволил его с поста главы департамента городского строительства.

Второй человек — Александр Ткаченко, которого пророчат на место главы КГГА. До последнего момента он очень осторожно комментировал эти слухи, однако 31 июля все-таки допустил, что поборется за пост мэра столицы. «Изначально не планировал, но ситуация располагает», — говорил он, попутно обвиняя Кличко в коррупции. Личность Ткаченко интересна еще и тем, что он, как и Богдан, является человеком олигарха Игоря Коломойского — владельца работающего против Кличко и управляемого Ткаченко холдинга «1+1 media».

Карту «угрозы усиления Коломойского» киевский мэр разыграл, отправившись в Нью-Йорк, где 31 июля он провел встречу с личным адвокатом американского президента Дональда Трампа Рудольфом Джулиани . По словам Кличко, инициатором встречи стал именно Джулиани — мол, бывший мэр Нью-Йорка хотел обсудить с киевским градоначальником важность развития местного самоуправления. Мэр также отметил, в следующий раз он договорился встретиться с адвокатом Трампа именно в украинской столице, куда Джулиани недавно отказывался ехать, чтобы не встречаться с «врагами американского президента», которые «связаны с Игорем Коломойским».

Судя по всему, главная битва за Киев идет вовсе не между старой и новой украинской властью, а между американцами и украинско-израильским олигархом, чьи интересы представляют Богдан и Ткаченко. И уже сейчас СМИ пишут, что руководитель офиса президента, который в этом конфликте выступил главным оппонентом для Кличко, подал в отставку. При таком раскладе шансов у киевского градоначальника на то, чтобы как минимум уйти из власти с достоинством, намного больше, чем кажется.