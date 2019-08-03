Украинские войска оборудуют новые позиции в Донбассе

Украинские силовики оборудуют новые позиции неподалёку от линии соприкосновения в Донбассе. Усиление войск зафиксировано на мариупольском направлении, сообщили в Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики.

По данным разведки, бойцы вооружённых сил Украины обустраивают инженерные укрепления в районах подконтрольных Киеву населённых пунктов Водяное и Талаковка, передаёт ТАСС. Чтобы скрыть перемещение техники и усиление фортификационных сооружений, военные глушат сигнал беспилотников миссии ОБСЕ , которые мониторят ситуацию на местности, утверждают в ДНР.