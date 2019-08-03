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Украинские войска оборудуют новые позиции в Донбассе 

News.ru + ещё 8 6 часов назад
Фото: News.ru
Украинские силовики оборудуют новые позиции неподалёку от линии соприкосновения в Донбассе. Усиление войск зафиксировано на мариупольском направлении, сообщили в Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики.
По данным разведки, бойцы вооружённых сил Украины обустраивают инженерные укрепления в районах подконтрольных Киеву населённых пунктов Водяное и Талаковка, передаёт ТАСС. Чтобы скрыть перемещение техники и усиление фортификационных сооружений, военные глушат сигнал беспилотников миссии ОБСЕ, которые мониторят ситуацию на местности, утверждают в ДНР.
Ранее, как писал News.ru, первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша высказался за силовой вариант решения конфликта в Донбассе. Он заявил, что нынешнее положение требует большей жёсткости, вплоть до того, что нужно убивать всех ополченцев, взявших в руки оружие.
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Украина , В мире , Конфликты , Безопасность , Николай Голомша , ОБСЕ , ИТАР-ТАСС
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