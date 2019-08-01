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Стало известно об отставке главы офиса Зеленского 

Lenta.ru + ещё 10 1 час назад
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
По его данным, заявление было подано президенту Владимиру Зеленскому 1 августа.
О причинах отставки не сообщается.
29 июля украинские «Вести» со ссылкой на анонимный Telegram-канал Shadow Anonymous писали, что Богдан вскоре покинет пост главы президентского Офиса из-за давления со стороны США. Американская сторона, по сведениям этих источников, недовольна фактом наличия у Богдана связей с олигархом Игорем Коломойским, чьим личным адвокатом юрист был до перехода на госслужбу. Эта информация появилась на фоне подготовки предстоящего визита Зеленского в США.
В той же публикации канала утверждается, что Богдан перейдет на работу в Высший совет правосудия — независимый конституционный коллегиальный орган, отвечающий в том числе за формирование украинского судейского корпуса, и состоящий из 21 члена, двое из которых назначаются президентом.
Недовольство назначением Богдана на пост главы Офиса главы государства выражали и украинские граждане: после того, как он занял эту должность, на сайте президента несколько раз публиковались адресованные Владимиру Зеленскому петиции с требованием уволить руководителя администрации. Оба обращения набрали необходимые для рассмотрения украинским лидером 25 тысяч подписей, но Зеленский и в мае, и в июле не стал увольнять Богдана.
В конце июля в публичную плоскость вышел конфликт между Офисом Зеленского и мэром Киева Виталием Кличко. Богдан обвинил градоначальника в потере контроля над столицей, а Кличко в ответ назвал главу президентской администрации лживым непрофессионалом.
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Украина , В мире , Виталий Кличко , Андрей Богдан , Владимир Зеленский , Администрация Президента РФ , Интерфакс , США
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