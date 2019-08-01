Глава офиса Зеленского ушел в отставку

«Заявление подано президенту в четверг», — сказал источник.

Во время предвыборной кампании Владимира Зеленского Андрей Богдан был его юридическим советником. После инаугурации президент Украины назначил Богдана на пост главы администрации, ныне — офиса президента.

29 июля украинские «Вести» со ссылкой на анонимный Telegram-канал Shadow Anonymous писали, что Богдан вскоре покинет пост главы президентского офиса из-за давления со стороны США, которые якобы недовольны его связями с олигархом Игорем Коломойским. Ранее Богдан являлся внештатным советником Коломойского. Телеграм-канал утверждает, что экс-глава президентского офиса перейдет на работу в Высший совет правосудия.