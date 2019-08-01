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Глава офиса Зеленского ушел в отставку 

Рамблер + ещё 14 8 минут назад
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об отставке, передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник.
«Заявление подано президенту в четверг», — сказал источник.
Во время предвыборной кампании Владимира Зеленского Андрей Богдан был его юридическим советником. После инаугурации президент Украины назначил Богдана на пост главы администрации, ныне — офиса президента.
29 июля украинские «Вести» со ссылкой на анонимный Telegram-канал Shadow Anonymous писали, что Богдан вскоре покинет пост главы президентского офиса из-за давления со стороны США, которые якобы недовольны его связями с олигархом Игорем Коломойским. Ранее Богдан являлся внештатным советником Коломойского. Телеграм-канал утверждает, что экс-глава президентского офиса перейдет на работу в Высший совет правосудия.
Украина , В мире , Андрей Богдан , Владимир Зеленский , Интерфакс
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