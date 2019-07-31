«По приглашению моего друга»: Кличко ищет поддержку в США

Мэр Киева Виталий Кличко вступил в открытое противостояние с офисом украинского президента Владимира Зеленского . 31 июля должно было состояться заседание кабинета министров, на котором правительство планировало рассмотреть вопрос увольнения Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Однако заседание кабмина было отменено, а сам мэр Киева отправился в Нью-Йорк искать поддержку у адвоката американского лидера Дональда Трампа, бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани.

«По приглашению моего старого друга и одного из самых авторитетных мэров мира Руди Джулиани встретился с ним в Нью-Йорке. Обсудили ситуацию на Украине, перспективы дальнейшего сотрудничества США и Украины», — написал в своем фейсбуке Виталий Кличко.

Кроме того, политик рассказал, что темой переговоров также стало развитие местного самоуправления.

«Договорились, что в следующий раз встречаемся с Руди в Киеве», — подчеркнул Виталий Кличко.

За день до этого глава офиса президента Украины Андрей Богдан дал пресс-конференцию, в ходе которой рассказал о конфликте с Кличко и предложил мэру Киева подать в отставку.

Виталий Кличко — один из ярких сторонников украинского экс-лидера Петра Порошенко . Он возглавил столицу именно благодаря пятому президенту Украины. Предшественник Порошенко Виктор Янукович разделил правление столицей между двумя должностями — мэром и главой КГГА. До этого главой городской администрации автоматически утверждался избранный мэр.

Таким образом, Янукович фактически обесценил результаты выборов мэра, которому оставались преимущественно церемониальные функции, к примеру, право председательствовать на сессиях Киевсовета. Главу КГГА, которому и доставались основные полномочия, назначает президент с подачи правительства.

Через четыре года Виталий Кличко одержал победу на выборах мэра, а спустя некоторое время находящийся у власти Петр Порошенко назначил его на должность председателя администрации, тем самым сосредоточив все полномочия в руках своего сторонника.

В ответ Виталий Кличко оказывал Порошенко полную поддержку на протяжении всей его работы. В январе он, например, записал видеообращение из больницы, в котором одобрил решение президента баллотироваться на второй срок.

«Я поддерживаю выдвижение кандидатом на должность президента Украины Петра Порошенко, который обещал реализацию закона про столицу, который сможет дать возможность реального самоуправления не только Киеву, но и каждому городу, и поселку. Сильные города — сильная Украина», — сказал Кличко.

Однако после поражения Порошенко на президентских выборах вопрос о кадровых перестановках в городских администрациях — в первую очередь, в столичной — встал сам собой.

В начале июля Андрей Богдан послал достаточно тревожный для киевского мэра сигнал.

«Я не хочу, чтобы в госбюджете, в местном бюджете воровали», — заявил глава администрации президента и не исключил возможность разделения должностей мэра и главы КГГА.

10 июля Владимир Зеленский на встрече с Кличко подтвердил подобные намерения. Параллельно с этим украинские журналисты и политологи начали обсуждать вероятность проведения досрочных местных выборов, по плану они должны состояться лишь в октябре следующего года.

Сам же Кличко, уверенный в поддержке киевлян, заявил, что готов инициировать досрочные выборы, которые продемонстрируют президенту предпочтения граждан.

«Если киевляне хотят, чтобы им назначали сверху мэра, это одна история. Если же хотят выбирать человека, который будет отстаивать их интересы, будет подотчетный и ответственный перед обществом, — это другая история. Тогда я буду инициировать выборы Киевского городского головы», — сказал Кличко 5 июля.

Ситуацию поменяли парламентские выборы, в результате которых все 13 мажоритарных округа Киева проголосовали на прошедших в 21 июля парламентских выборах за кандидатов от партии «Слуга народа», сформированной вокруг личности Зеленского.

Получив подтверждение колоссальной популярности Зеленского, администрация президента с уверенностью запустила процесс отстранения Кличко от власти.

24 июля Андрей Богдан направил в кабинет министров представление об увольнении Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственно администрации. После этого противостояние между сторонами вылилось в публичные разборки.

Спустя два дня Кличко рассказал, что офис президента предложил ему сохранить пост, при условии подчинения людям Зеленского.

«У меня состоялась встреча с руководителем офиса президента, мне потом поступил звонок — и господин Богдан заявил, что я должен корректировать свои действия в отношении процессов в городе с двумя персоналиями — я могу выбирать, с тем или иным. Были озвучены имена [Андрей] Вавриш и [Александр] Ткаченко. Этот звонок был где-то две или три недели назад», — сказал Кличко в ходе брифинга.

Александр Ткаченко — генеральный директор телеканала «1+1» и член партии «Слуга народа», Андрей Вавриш — консультант президента Украины по развитию Киева. Именно они считаются основными претендентами на пост главы КГГА.

Виталий Кличко также заявил, что не намерен так легко сдаваться. Однако на этот раз он не призывал к проведению досрочных выборов, вместо этого он посоветовал правительству направить силы на подготовку к отопительному сезону.

Поддержка нового президента и его «Слуги народа» в Киеве, которую продемонстрировали парламентские выборы, не могла не стать для Кличко поводом для беспокойства.

Имя киевского мэра неразрывно связано с экс-президентом, который достаточно неуверенно преодолел минимальный порог для прохождения в Раду. Сторонники Порошенко по всей Украине терпят поражение, подобная участь с большой вероятностью не обойдет и Виталия Кличко в случае досрочных местных выборов.

На этот раз политик заявил, что будет отстаивать свои права в судебном порядке. Вскоре офис президента ответил мэру, причем Богдан, как и Кличко, сделал это публично.

30 июля состоялся брифинг главы администрации, на котором Богдан подробно перечислил претензии к Кличко.

Он напомнил журналистам, что главы городских администраций назначаются президентом, благодаря чему сам Кличко и получил этот пост.

«С момента инаугурации нового президента господина Зеленского представление от кабинета министров об увольнении господина Кличко не поступало. Поэтому мною было написано напоминание на имя министра кабмина, в котором я попросил на основании тех же статей подать представление об увольнении главы Киевской городской государственной администрации», — заявил Богдан.

Он также указал и на то, что Кличко — соратник Порошенко, который, учитывая смену власти, должен покинуть свой пост.

Однако главными аргументами послужили содержания личных бесед Зеленского и Богдана с Виталием Кличко. По словам главы офиса, президент предложил Кличко сохранить пост при условии, что он поменяет сложившуюся систему власти в Киеве, в частности, «уберет смотрящих» и откажется от коррупции.

«Мэр Виталий Кличко подтвердил мне, что действительно он не контролирует Киевский совет, есть два-три смотрящих, которые имеют определенные группы депутатов, — и если он не будет находить с ними компромиссы, у него не будет большинства в Киевсовете, а, значит, не будет эффективным мэром», — рассказал Богдан.

Более того, политик отметил, что ему поступали предложения разделить долю в городских доходах.

«Несколько дней назад ко мне приходил один из адвокатов, представившийся адвокатом одного из «смотрящих» Киева, который мешает господину Кличко эффективно управлять городом, и выразил такое предложение, что работа с местным бюджетом КГС и КГГА позволяет получить $40 млн в год. Он попросил не трогать главу КГГА и предложил этот бюджет разделить пополам», — заявил Богдан.

В завершении своего выступления глава администрации президента высказал подозрения в коррупции при строительстве Подольско-Воскресенского моста и Шулявского путепровода. Соответствующую информацию он пообещал передать в правоохранительные органы

Государственное бюро расследований уже открыло два уголовных дела о возможных земельных махинациях против Виталия Кличко.

Кличко ответил Богдану в фейсбуке. Слова главы администрации президента он назвал «байками из склепа» — подборкой сплетен, манипулятивными домыслами».

«Еще раз напомню, киевляне выбирают власть, на которую возлагают ответственность за все, что происходит в городе. А попытки разделить должности мэра и главы КГГА является попыткой лишить общество права влиять на процессы управления столицей и наступлением на местное самоуправление», — завил мэр Киева.

На следующий же день он прибыл в Нью-Йорк и провел встречу с адвокатом Дональда Трампа. К слову, Рудольф Джулиани уже выражал озабоченность назначением Богдана на пост главы администрации, как человека, близкого к олигарху Игорю Коломойскому.

В августе кабинет министров рассмотрит увольнение Виталия Кличко, не исключено, что правительство Владимира Гройсмана откажет Зеленскому. Однако уже в сентябре президент самостоятельно сможет сформировать новый кабинет министров, и тогда уже отставка Кличко станет техническим вопросом.

Согласно результатам социологического опроса ГС «Фонд инновационных проектов», за киевского мэра готовы проголосовать лишь 15,8% избирателей. Впрочем, это самый высокий результат среди всех кандидатов. Второе место, и это уже не удивляет, с незначительным отрывом занимает любой кандидат от партии «Слуга народа» (15%). Избирательная кампания еще не началась, партия президента, соответственно, официально никого не выдвигала на пост мэра. Однако на сегодняшний день Виталий Кличко с отрывом меньше одного процента опережает еще не существующего соперника.