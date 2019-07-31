Зеленский предложил мэру Смелы продать автомобиль для погашения долгов города за отопление

Президент Украины Владимир Зеленский в среду во время рабочего визита в Черкасскую область предложил и.о. мэра города Смела Виктору Федоренко продать свой автомобиль Toyota для погашения долгов города за теплоcнабжение.

На совещании по вопросу отопления с участием Зеленского выяснилось, что население оплачивает услуги ЖКХ, однако город имеет задолженность, поскольку городские власти взяли на себя долги предприятия "Смелаэнергоинвест" и не могут справиться с оплатой.

"Сумма, которая должна быть оплачена прежде всего, составляет 3 млн гривен (более $115 тыс.). Это первые средства, которые немедленно нужно заплатить за теплоснабжение", — сообщает местный сайт "ПроЧерк".

Издание отмечает, что во время совещания нынешний и.о. мэра Федоренко и отстраненный глава города Алексей Цибко начали перекладывать вину за задолженность друг на друга. После этого Зеленский спросил у Федоренко, есть ли у него автомобиль и какой марки. "Toyota" , — ответил Федоренко.

Президент посоветовал ему "продать авто и оплатить часть долга".

"Продайте. Никто не сорвет отопительный сезон в Смеле", — заявил президент.

Согласно электронной декларации о доходах, Федоренко также имеет автомобиль Porshe Cayenne, а его жена — Mercedes Benz G500.