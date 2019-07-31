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Зеленский предложил мэру Смелы продать автомобиль для погашения долгов города за отопление 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский в среду во время рабочего визита в Черкасскую область предложил и.о. мэра города Смела Виктору Федоренко продать свой автомобиль Toyota для погашения долгов города за теплоcнабжение.
На совещании по вопросу отопления с участием Зеленского выяснилось, что население оплачивает услуги ЖКХ, однако город имеет задолженность, поскольку городские власти взяли на себя долги предприятия "Смелаэнергоинвест" и не могут справиться с оплатой.
"Сумма, которая должна быть оплачена прежде всего, составляет 3 млн гривен (более $115 тыс.). Это первые средства, которые немедленно нужно заплатить за теплоснабжение", — сообщает местный сайт "ПроЧерк".
Издание отмечает, что во время совещания нынешний и.о. мэра Федоренко и отстраненный глава города Алексей Цибко начали перекладывать вину за задолженность друг на друга. После этого Зеленский спросил у Федоренко, есть ли у него автомобиль и какой марки. "Toyota", — ответил Федоренко.
Президент посоветовал ему "продать авто и оплатить часть долга".
"Продайте. Никто не сорвет отопительный сезон в Смеле", — заявил президент.
Согласно электронной декларации о доходах, Федоренко также имеет автомобиль Porshe Cayenne, а его жена — Mercedes Benz G500.
В ноябре 2017 года в Смеле было введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Город не получил от "Нафтогаза" топливо из-за долга в размере 85 млн гривен. Решением горсовета учебные заведения города ушли на каникулы, без тепла остались жилые дома, больницы, детсады и школы. Для запуска отопительного сезона правительство предоставило Смеле 25 млн гривен кредита. Отопление было возобновлено только 27 декабря.
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Комментарии
Украина , В мире , Алексей Цибко , Владимир Зеленский , Виктор Федоренко , Нафтогаз , Toyota Motors
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