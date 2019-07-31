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Украинского омбудсмена вызвали на допрос в Генпрокуратуру 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос уполномоченного Верховной рады страны по правам человека Людмилу Денисову. Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на адвоката Андрея Тарасова.
«Она получила повестку о вызове в Управление специальных расследований Генпрокуратуры для проведения следственных действий в качестве свидетеля», — отметил адвокат.
Он допустил, что Денисову, вероятно, допросят по делу о вмешательстве судей Окружного административного районного суда Киева в работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и ряда других ведомств.
Как сообщает «Укринформ», ряд правозащитных организаций призвали провести расследование относительно «вероятного совершения коррупционного преступления и нарушения присяги» Денисовой.
В заявлении правозащитников говорится, что при вмешательстве председателя Окружного административного суда Киева Павла Волка была обеспечена замена двух членов ВККС на других «лояльных» представителей по квоте омбудсмена и Государственной судебной администрации.
В мае на Украине арестовали экс-командующего Нацгвардией Юрия Аллерова.
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Комментарии1
Украина , В мире , Людмила Денисова , Павел Волк , Генпрокуратура РФ , Верховная Рада
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