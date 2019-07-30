Украина арестовала российский танкер

Анатолий Матиос. Украинский суд арестовал российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор Украины

Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, в четверг служба безопасности Украины заявила о задержании в порту Измаил в Одесской области российского танкера Nika Spirit. Это судно было опознано как танкер Nеyma, который якобы блокировал украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе.

Позже сотрудники СБУ выяснили, что моряки устроились на работу на судне после событий в Керченском проливе. Они не могут нести за эти действия ответственность, и экипаж был освобожден.