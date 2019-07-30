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Затраты на создание русскоязычного канала оценили на Украине 

Газета.Ru + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава комитета Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар оценила затраты на создание всемирного русскоязычного канала Украиной. Об этом она написала в фейсбуке.
По ее словам, создание такого канала обойдется стране в $2 млрд
Она отметила, эта сумма составляет одну четверть от всего оборонного бюджета украинского государства.
Ранее сообщалось, что команда украинского лидера Владимира Зеленского создаст телеканал на русском языке.
После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безумием идею украинского канала для "борьбы за умы".
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Украина , В мире , Владимир Зеленский , Мария Захарова , Виктория Сюмар , МИД
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