Затраты на создание русскоязычного канала оценили на Украине

Глава комитета Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар оценила затраты на создание всемирного русскоязычного канала Украиной . Об этом она написала в фейсбуке.

По ее словам, создание такого канала обойдется стране в $2 млрд

Она отметила, эта сумма составляет одну четверть от всего оборонного бюджета украинского государства.