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В «Слуге народа» высказались о вероятности отмены Дня Победы на Украине 

RT на русском + ещё 2 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа», блогер Максим Бужанский в интервью изданию Страна.ua сообщил, что не поддержит фракцию в случае, если коллеги примут решение отменить День Победы.
«Я проголосую «против» и спрошу: «Что ж вы за дебилы?». Пусть не празднуют, горюют. Я задаю вопрос о дне, который называют днём «Памяти и примирения»… А что конкретно вы помните и с кем решили примиряться?» — сказал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 9 мая является Днём благодарности тем, кто одержал победу над нацизмом.
СМИ передавали, что дед украинского лидера принимал участие в Великой Отечественной войне. Отмечалось, что он был командиром миномётного взвода, а впоследствии — командиром стрелковой роты 174-го полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии.
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Украина , В мире , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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