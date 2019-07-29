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СБУ реформируют 

Рамблер + ещё 23 37 минут назад
Служба безопасности Украины будет реформирована — станет бороться исключительно со шпионами. Об этом в эфире 24 канала заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
По его словам, президент Владимир Зеленский и его команда ныне готовят реформы разных сфер управления государством, в том числе реформу сферы безопасности, в частности СБУ. Более того, Данилюк высказал мнение, что до реформирования Службы безопасности все остальные реформы невозможны — та тесно и исторически встроена во многие государственные процессы.
«Сейчас я создал группу, которая над ними (изменениями в СБУ. — Прим. ред.) работает, и мы двигаемся очень быстро», — рассказал секретарь СНБО.
Он уточнил, что изменения коснутся функций спецслужбы — дополнительные, борьба с коррупцией, например, будут убраны, а основная, борьба со шпионами, будет усилена.
Александр Данилюк добавил, что глава государства и международные партнеры Украины поддерживают реформирование СБУ именно таким образом, а также что партнеры и сама служба должны быть привлечены к реформе.
Комментарии8
Украина , Видео , В мире , Александр Данилюк , Владимир Зеленский , СБУ
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