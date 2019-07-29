СБУ реформируют

По его словам, президент Владимир Зеленский и его команда ныне готовят реформы разных сфер управления государством, в том числе реформу сферы безопасности, в частности СБУ. Более того, Данилюк высказал мнение, что до реформирования Службы безопасности все остальные реформы невозможны — та тесно и исторически встроена во многие государственные процессы.

«Сейчас я создал группу, которая над ними (изменениями в СБУ. — Прим. ред.) работает, и мы двигаемся очень быстро», — рассказал секретарь СНБО.

Он уточнил, что изменения коснутся функций спецслужбы — дополнительные, борьба с коррупцией, например, будут убраны, а основная, борьба со шпионами, будет усилена.

Александр Данилюк добавил, что глава государства и международные партнеры Украины поддерживают реформирование СБУ именно таким образом, а также что партнеры и сама служба должны быть привлечены к реформе.