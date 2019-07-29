В партии «Слуга народа» назвали вероятного спикера Рады

"Я точно думаю, что будет Дмитрий Разумков. Он самый достойный кандидат. Правда, сейчас он боится сглазить, но в зале будет минимум 250 рук за", — приводит слова Арахамии издание "Обозреватель".

По его словам, вице-спикером же планируют назначить представителя президента в парламенте Руслана Стефанчука

"Скорее всего, будет в должности вице-спикера, он (Стефанчук — ред.) близок к законодательной работе, а тут нужна координационная работа", — завил Арахамия.

Также политик подтвердил, что сейчас на должность главы фракции "Слуга народа" в парламенте есть две кандидатуры: он и глава предвыборного штаба партии Александр Корниенко.