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В партии «Слуга народа» назвали вероятного спикера Рады 

РИА Новости + ещё 3 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Будущий народный депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что глава пропрезидентской партии Дмитрий Разумков будет спикером Верховной рады IX созыва.
"Я точно думаю, что будет Дмитрий Разумков. Он самый достойный кандидат. Правда, сейчас он боится сглазить, но в зале будет минимум 250 рук за", — приводит слова Арахамии издание "Обозреватель".
По его словам, вице-спикером же планируют назначить представителя президента в парламенте Руслана Стефанчука.
"Скорее всего, будет в должности вице-спикера, он (Стефанчук — ред.) близок к законодательной работе, а тут нужна координационная работа", — завил Арахамия.
Также политик подтвердил, что сейчас на должность главы фракции "Слуга народа" в парламенте есть две кандидатуры: он и глава предвыборного штаба партии Александр Корниенко.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 100% протоколов партия "Слуга народа" набрала 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа — за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
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Украина , В мире , Выборы на Украине , Юрий Бойко , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Руслан Стефанчук , Дмитрий Разумков , Святослав Вакарчук , Центризбирком России , Верховная Рада
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