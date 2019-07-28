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Медведчук анонсировал борьбу за украинские города 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что его политическая сила будет выдвигать свои кандидатуры на должности мэров крупных украинских городов. Об этом он сообщил в эфире телеканала «112 Украина».
«Я вам хочу сказать, что "Оппозиционная платформа — За жизнь" однозначно будет выдвигать свои кандидатуры на должности мэра Одессы, Харькова, Запорожья, Мариуполя и многих других городов», — сказал Медведчук.
По его мнению, мэры городов юго-востока страны, которые во время парламентских выборов отличились незаконными методами борьбы с оппозиционными кандидатами, должны покинуть свои посты. «Мы будем делать все, чтобы не допустить их продолжения власти на тех должностях, которые они сегодня, как выясняется, занимают по случайному недоразумению. Потому что то, что они делали во время выборов, свидетельствует о том, что они не достойны этих высоких должностей», — отметил политик.
Также он сообщил, что в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» пока не определились с возможностью выдвижения своего кандидата на пост мэра Киева.
Внеочередные выборы в украинский парламент состоялись 21 июля. Итоговая явка составила 49,84 процента избирателей. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» сможет сформировать однопартийное большинство, получив 254 мандата из 450. Помимо партии власти, в парламент также проходят «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос».
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Комментарии1
Украина , В мире , Виктор Медведчук , Владимир Зеленский , Верховная Рада , Запорожье , Мариуполь , Харьков
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