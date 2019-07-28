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В Раде назвали «новую церковь» Украины «мертворожденной» 

РИА Новости + ещё 3 52 минуты назад
Фото: ТАСС
Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что неканоническая "новая церковь" Украины (ПЦУ) является мертворожденной структурой. Об этом она написал на своей странице в Facebook.
"В воскресенье нам явит себя мертворожденная ПЦУ, оставшаяся без админресурса ", — отметил Мураев, имея в виду, вероятно, планы "новой церкви" провести крестный ход в Киеве.
Он также назвал "радиорекламой" высказывания "митрополита" "новой церкви" Епифания о привезенных из Константинополя реликвиях.
"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко.
Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
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Комментарии1
Украина , Общество , Евгений Мураев , РПЦ , Верховная Рада
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