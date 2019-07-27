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Зеленский предъявил требование к Авакову 

Lenta.ru + ещё 16 3 часа назад
Фото: Facebook
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от министра внутренних дел Арсена Авакова уволить начальника управления Национальной полиции в Днепропетровской области генерала Виталия Глуховерю, которого подозревают в превышении служебных полномочий. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.
«Я требую от министра внутренних дел господина Арсена Авакова немедленного увольнения гражданина Глуховери с занимаемой должности, а от главы ГБР (Государственного бюро расследований — прим. «Ленты.ру») господина Романа Трубы жду быстрого и бескомпромиссного расследования по обнародованным фактам», — написал Зеленский.
Президент добавил, что шокирован поступком Глуховери, который пытался помочь своему подчиненному избежать административного наказания за превышение скорости. По словам Зеленского, времена безнаказанности для украинских чиновников закончились. «Лучше пишите явки с повинной, увольняйтесь или бегите. Потому что единственное, что я могу вам гарантировать — это уголовное преследование», — сказал он.
12 сентября прошлого года сотрудники дорожной полиции остановили за превышение скорости машину, за рулем которой находился водитель Глуховери. Мужчина не согласился с требованиями полицейских и позвонил своему шефу. Спустя некоторое время на место прибыли вооруженные бойцы спецподразделения КОРД и задержали патрульных полицейских. Один из задержанных снял происходящее на видео. Ролик опубликован 27 июля на YouTube.
ГБР возбудило уголовное дело в отношении Глуховери по статье 365 Уголовного кодекса Украины («Превышение полномочий работником правоохранительного органа, сопровождавшихся насилием или угрозой применения насилия»). Генералу грозит до восьми лет тюрьмы. Также в ГБР сообщили, что рота спецподразделения КОРД, которая участвовала в задержании, будет расформирована.
В 2017 году Виталий Глуховеря оказался в центре скандала после публикации фото, на котором начальник полиции был запечатлен в свитере с надписью «СССР». Арсен Аваков вступился за генерала, заявив, что также имеет в своем гардеробе одежду с запрещенной в стране символикой Советского Союза.
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Комментарии1
Украина , В мире , Виталий Глуховеря , Роман Труба , Владимир Зеленский , Арсен Аваков , ГИБДД , Lenta.ru
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